Valentin Stan comentează lipsa de comunicare dintre liderii români și liderii de la Kiev: Este imposibil ca autoritățile române să reușească să evacueze întreaga zonă departe de o cantitate de explozibil de aproape 300 kg în doar 15 minute cât ne-a acordat Ucraina

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum timpul oferit de Ucraina autorităților române până să detoneze drona a fost insuficient. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan:Vezi aici e o antenă de Starlink, camere de luat vederi… Era dotată micuța, pentru că operatorul putea să o controleze perfect în așa fel încât e aproape imposibil să afirmi că a scăpat de sub control. Și după cum vezi, asta-i de pe știri pe surse. Foarte frumos am luat. Oamenii să vadă, drona asta a venit de undeva de pe aici… Dar zice Nicușor bă, nu știm, că n-am avut radar. Bine, dar pe aici știm că au văzut oamenii. Ăsta-i digul.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum timpul oferit de Ucraina autorităților române până să detoneze drona a fost insuficient. Acesta a început prin a spune că drona era dotată cu antenă Starlink și camere de luat vederi. Istoricul susține că operatorul avea capacitatea, la dotările dronei, să controleze fiecare mișcare a acesteia. Din acest motiv, ideea că ar fi fost bruiată și controlată de ruși este imposibilă. De altfel, acesta menționează că timpul de la informare până la detonare a fost unul foarte mic.