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Valentin Stan comentează lipsa de comunicare dintre liderii români și liderii de la Kiev: Este imposibil ca autoritățile române să reușească să evacueze întreaga zonă departe de o cantitate de explozibil de aproape 300 kg în doar 15 minute cât ne-a acordat Ucraina

Andrei Rosz
Valentin Stan comentează lipsa de comunicare dintre liderii români și liderii de la Kiev: Este imposibil ca autoritățile române să reușească să evacueze întreaga zonă departe de o cantitate de explozibil de aproape 300 kg în doar 15 minute cât ne-a acordat Ucraina
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În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum timpul oferit de Ucraina autorităților române până să detoneze drona a fost insuficientUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan:Vezi aici e o antenă de Starlink, camere de luat vederi… Era dotată micuța, pentru că operatorul putea să o controleze perfect în așa fel încât e aproape imposibil să afirmi că a scăpat de sub control. Și după cum vezi, asta-i de pe știri pe surse. Foarte frumos am luat. Oamenii să vadă, drona asta a venit de undeva de pe aici… Dar zice Nicușor bă, nu știm, că n-am avut radar. Bine, dar pe aici știm că au văzut oamenii. Ăsta-i digul.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum timpul oferit de Ucraina autorităților române până să detoneze drona a fost insuficient. Acesta a început prin a spune că drona era dotată cu antenă Starlink și camere de luat vederi. Istoricul susține că operatorul avea capacitatea, la dotările dronei, să controleze fiecare mișcare a acesteia. Din acest motiv, ideea că ar fi fost bruiată și controlată de ruși este imposibilă. De altfel, acesta menționează că timpul de la informare până la detonare a fost unul foarte mic.

Vezi aici e o antenă de Starlink, camere de luat vederi… Era dotată micuța, pentru că operatorul putea să o controleze perfect în așa fel încât e aproape imposibil să afirmi că a scăpat de sub control. Și după cum vezi, asta-i de pe știri pe surse. Foarte frumos am luat. Oamenii să vadă, drona asta a venit de undeva de pe aici… Dar zice Nicușor bă, nu știm, că n-am avut radar. Bine, dar pe aici știm că au văzut oamenii. Ăsta-i digul. După cum vezi, cică era scăpată de sub control, dar micuța a mers la fix, controlată de ruși, bineînțeles… S-a dus pe lângă dig, a intrat pe aici, pac, exact la dana 48. Cică avea timer, dar specialiștii zic că nu, că a fost detonată totuși de la distanță. Adică nu s-a autodetonat. Începem cu prietenul tău Miruță. Este foarte important să știm când și de ce Ucraina a recunoscut că e drona ei. Este imposibil ca autoritățile române să reușească să evacueze întreaga zonă departe de o cantitate de explozibil de aproape 300 kg în doar 15 minute cât ne-a acordat Ucraina.

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