Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan critica dur lipsa de responsabilitate a președintelui Dan cu privire la recentul eveniment din Constanța, când o dronă ucraineană a căzut în portul Constanța. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a criticat cu sarcasm o declarație recentă a președintelui privind incidentul cu drona din Constanța. Președintele Nicușor Dan a fost întrebat în timpul unei conferințe de presă dacă românii pot veni liniștiți pe litoralul românesc în această vară. Acesta a declarat relaxat că evenimente similare au avut loc deja și s-au soldat fără victime. În opinia sa, oamenii pot să frecventeze litoralul românesc fără griji în această vară.

Suntem în siguranță. Și v-am dat argumentele. Cel mai puternic, în opinia mea, fiindcă am avut deja tipul acesta de obiecte, inclusiv mine, și n-am avut victime.

Profesorul Stan susține că declarațiile președintelui sunt lipsite de responsabilitate și grijă pentru siguranța publică. Un precedent nu garantează faptul că nu pot avea loc din nou astfel de evenimente care să se soldeze și cu victime.