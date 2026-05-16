Valentin Stan: James Comey, fostul șef al FBI, a încărcat o fotografie criptică pe rețelele de socializare care îndemna la asasinarea lui Trump

Malina Maria Fulga
Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a analizat o recentă postare a fostului șef FBI, James Comey, despre care analistul politic spune că ar putea avea legături cu tentativa de asasinat din holul conferinței la care era prezent președintele american. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan a vorbit despre o postare recentă a lui James Comey, fost șef al FBI și cunoscut critic al președintelui Trump, care a publicat în mediul online o fotografie care, la o primă vedere, nu părea să aibă nicio legătură politică. În timpul unei plimbări pe plajă, oficialul american a postat o poză cu niște scoici care erau aranjate sub forma unor numere. Acesta susține că nu a cunoscut semnificația acestora și a șters imediat postarea.

Am văzut cum propaganda ucide. Tu nu-l mai ții minte pe James Comey? Șeful FBI-ului în primul mandat al lui Trump. Ăla cu collusion-ul. Hai să-ți arăt ceva despre care presa română n-a suflat un cuvințel. Omul ăsta, ca lumea să știe despre ce vorbim, a fost, atenție, șeful FBI-ului. Deci nu vorbim de șeful miliției de la Popreaca. Și tu, probabil, ești curios cum poți să-l omori pe Donald Trump. Comey, atenție, 15 mai 2025. A încărcat joi după-amiază o poză criptică pe contul său de Instagram, care prezenta o serie de scoici. Scrie 8-6-4-7. Și ce înseamnă asta în America? Această combinație specifică de cifre a fost legată de asasinarea lui Trump și de o rezistență tăcută. Numărul 86 este considerat un argou pentru „a scoate din joc” sau a ucide, în cercuri, într-o referință aparentă la un mormânt de dimensiuni standard, având 8 picioare lungime și 6 picioare adâncime. Asta e cifra 86. Dar ce reprezintă cifra 47? Trump este al 47-lea președinte, așa că unele grupuri anti-Trump folosesc cele două cifre împreună pentru a indica faptul că Trump ar trebui asasinat. Dar asta este pe Instagram-ul fostului șef al FBI-ului.

Pe de altă parte, analistul politic Valentin Stan susține că numerele respective ar avea o conotație clară în cultura americană. Cifra 86 ar avea semnificația de scoatere din joc a președintelui Trump. În schimb, cifra 47 s-ar referi la faptul că Donald Trump este al 47-lea președinte american. Invitatul este de părere că această postare ar fi putut să-l instige pe autorul tentativei de asasinat. Aceasta a avut loc în holul hotelului unde se desfășura o conferință la care participa chiar Donald Trump.

Comey a dat publicității și o declarație joi seara, insistând că a fost o greșeală onestă și că nu a înțeles conotațiile mesajului: Am postat o poză cu niște scoici pe care le-am văzut astăzi în timpul unei plimbări pe plajă, pe care n-am presupus să fie un mesaj politic, a scris el: Nu mi-am dat seama că unii oameni asociază acele numere cu violența. Nu mi-a trecut prin minte, dar mă opun oricărui fel de violență, așa că am șters postarea.

Înțelegeți, români, cum a ajuns un descreierat să țopăie pe acolo, pe la hotelul Hilton, ca să-l omoare? Dacă șeful FBI-ului, mulți ani, îmi dă îndemnuri să-l omor pe Trump în felul ăsta, oare câți descreierați sunt acolo sau aici? Pentru că am avut și noi, atenție, comentarii, în care mi se spune să nu-l mai susținem atât pe Trump, pentru că, într-un fel sau altul, oricum nu-și termină mandatul.

