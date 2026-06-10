În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, afirmă că abia după explozia dronei din Portul Constanța s-a emis mesajul Ro-Alert. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan afirmă că abia după explozia dronei din Portul Constanța s-a emis mesajul Ro-Alert. Acesta dă un exemplu și spune că în Letonia, pentru acest tip de eveniment, a căzut Guvernul. Jurnalistul subliniază că sistemul SCOMAR de la Marea Neagră nu este bun de nimic.
A tăiat pe la ora șase așa, prin port, cică, după aia apare discuția că au informat ucrainenii că trebuie să se detoneze drona. Pe la zece… Ceea ce s-a și întâmplat pe la 10:26. Drona a explodat. Abia după ce a explodat drona s-a emis primul RO-ALERT. Te informez că în Letonia pentru așa ceva a picat Guvernul. O să reluăm asta. După aceea au ridicat elicopterele și au luat măsuri autoritățile. Mai erau încă vreo trei, cică alea au fost și ele distruse. Care pe ici, care pe colo, nu se știe de ce. Reține că au preluat-o rușii drona asta. Jamming înseamnă când o bruiezi și-și pierde capul. Spoofing-ul este când o preiei. Amândouă variantele spun specialiștii nu sunt bune. Noi le luăm în calcul. Nu avem o problemă cu chestia asta. Avem și un sistem complex de observare, supraveghere, control a traficului la Marea Neagră, cică SCOMAR se numește. Nu e bun de nimic. A explicat Nicușor că ne pregătim, o să fim și mai buni. Nu e nicio problemă. O să ne dea și NATO ceva. Niște sârme acolo să-i curentăm pe ăștia.