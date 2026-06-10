În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, afirmă că abia după explozia dronei din Portul Constanța s-a emis mesajul Ro-Alert. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: „Pe la zece… Ceea ce s-a și întâmplat pe la 10:26. Drona a explodat. Abia după ce a explodat drona s-a emis primul RO-ALERT. Te informezi că în Letonia pentru așa ceva a picat Guvernul.”

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan afirmă că abia după explozia dronei din Portul Constanța s-a emis mesajul Ro-Alert. Acesta dă un exemplu și spune că în Letonia, pentru acest tip de eveniment, a căzut Guvernul. Jurnalistul subliniază că sistemul SCOMAR de la Marea Neagră nu este bun de nimic.