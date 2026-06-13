Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan și-a exprimat opinia cu privire la repercusiunile pe care ar fi trebuit să le aibă evenimentul dronei căzute la Constanța pentru Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan ține să invalideze informațiile din spațiul public conform cărora drona căzută în portul Constanța era dirijată de Rusia. Această teorie este bazată pe faptul că drona era produsă în Rusia. Cu toate acestea, profesorul Stan susține că Ucraina ar deține drone rusești intacte și că drona respectivă putea fi lansată chiar de către aceștia.

Două drone rusești în posesia Ucrainei, noi-nouțe. Care ori au picat, pur și simplu, adică au fost capturate fără să explodeze, fără să producă rău nimănui, pentru că mai cad singure, printre altele. Plus că le iau direct din depozitele Rusiei. Dacă ești la curent cu treaba asta. Acum și rușii au dronele lor din depozitele lor. E zona unde serviciile secrete zburdă și într-o parte și în alta. Dar ți-am spus, e foarte simplu. Nu că o au de pe câmpul de luptă unde a căzut singură. O pot fabrica. Instantaneu. Au tehnologia, au planurile, au tot. Ideea că tu vii și-mi spui: A căzut o dronă rusească la mine pe casă”. Și te întreb, de unde știi? Păi scria: Made in USSR.

De asemenea, profesorul Stan vorbește despre sancțiunile cu care se va solda acest eveniment, atingând un punct important. El amintește că, atunci când o dronă rusească a picat la Galați, rușii au fost taxați prin alungarea consulului. Invitatul susține că sancțiunea ar trebui să fie aceeași dacă se dovedește că drona era ghidată de Ucraina. El subliniază că aparatul de acum avea o încărcătură mult mai periculoasă.”