Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show", transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a răspuns criticilor din spațiul media privind declarațiile sale prin care condamnă acțiunile statului iranian.

Profesorul Stan aduce în discuție Convenția de la Geneva pentru a sublinia gravitatea acțiunilor liderilor de la Teheran. Acesta insistă că folosirea unor civili drept scuturi umane, pentru protejarea unor obiective militare sau de altă natură, încalcă dreptul internațional.

Au cerut autoritățile iraniene ca cetățenii să facă lanțuri umane. Știi că noi am spus data trecută că, dacă ceri oamenilor să apere nu știu ce obiective împotriva unor atacuri armate, încalci Convenția de la Geneva. Scuturile umane sunt interzise.

Se ridică o problematică privind faptul că infrastructura critică, precum podurile sau centralele electrice, pot fi sau nu obiective militare. Invitatul subliniază impactul devastator al bombardării acestor puncte asupra populației iraniene.