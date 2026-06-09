Valentin Stan, despre informațiile pe care le avea președintele despre drona ucraineană din Constanța: Nicușor știa că e dronă ucraineană și că s-a autodetonat de la Miruță. Nu putea să spună că nu știe când a primit informațiile

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan era la curent că drona e ucraineană, încă de la 10 dimineața, în data de 5 iunie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Nicușor Dan era în timpul ăsta la Muntenegru. El a vorbit de două ori. O dată înainte de ghidușie și o dată după ghidușie. Înainte de ghidușie este undeva între 11.00-11.45, că atunci s-au făcut declarațiile de presă. La 11.00 – 11.45, Nicușor știa tot, pentru că Miruță ți-a spus că la 10 a fost informarea din partea Ucrainei. În secunda zero, Nicușor a știut. S-ar putea ca Nicușor să fi știut înaintea lui Miruță, pe canalele securității care raportează.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Nicușor Dan era la curent că drona e ucraineană, încă de la 10 dimineața, în data de 5 iunie. Acesta a început prin a spune că președintele se afla la Muntenegru când a avut loc incidentul din Constanța. Nicușor a făcut 2 declarații de presă, una înainte de summit și una după. Încă de la prima declarație, adică în jurul orei 11.30, spune istoricul, Nicușor avea toate datele despre incident.