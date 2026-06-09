Valentin Stan, despre informațiile pe care le avea președintele despre drona ucraineană din Constanța: Nicușor știa că e dronă ucraineană și că s-a autodetonat de la Miruță. Nu putea să spună că nu știe când a primit informațiile

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan era la curent că drona e ucraineană, încă de la 10 dimineața, în data de 5 iunie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Nicușor Dan era la curent că drona e ucraineană, încă de la 10 dimineața, în data de 5 iunie. Acesta a început prin a spune că președintele se afla la Muntenegru când a avut loc incidentul din Constanța. Nicușor a făcut 2 declarații de presă, una înainte de summit și una după. Încă de la prima declarație, adică în jurul orei 11.30, spune istoricul, Nicușor avea toate datele despre incident.
Nicușor Dan era în timpul ăsta la Muntenegru. El a vorbit de două ori. O dată înainte de ghidușie și o dată după ghidușie. Înainte de ghidușie este undeva între 11.00-11.45, că atunci s-au făcut declarațiile de presă. La 11.00 – 11.45, Nicușor știa tot, pentru că Miruță ți-a spus că la 10 a fost informarea din partea Ucrainei. În secunda zero, Nicușor a știut. S-ar putea ca Nicușor să fi știut înaintea lui Miruță, pe canalele securității care raportează. Nicușor vorbește o dată înainte și pe urmă după ghidușia din Muntenegru. Adică o reuniune, cică summit al Consiliului European, țările din Balcani, nu ne interesează. Între 11.00 – 11.45 înainte de ghidușie, apoi se termină și mai face o declarație când se termină undeva spre 16. În ambele situații, Nicușor știa tot. Deci știa ce se întâmplă, ce s-a întâmplat… Știa că drona e ucraineană. Știa inclusiv când s-a aflat, că dacă Miruță spune că la 10 a informat, știa asta, automat că i-a raportat-o Miruță. Că altfel n-avea cum să… N-ai cum să știi că e drona ucraineană și că se auto-detonează fără să știi când ți s-a spus.