Valentin Stan: Drona nu a putut să fie adusă în portul Constanța de ruși

Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a analizat detaliile în cazul dronei ucrainene căzute la Constanța zilele trecute. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan a comentat o recentă declarație a generalului Dan Grecu, care contrazice ipoteza unei intervenții rusești ce ar fi dus la doborârea dronei ucrainene în Constanța. Generalul susține că drumul dronei a fost unul bine controlat, lucru ce nu ar putea explica o intervenție străină.

Dar o problemă la care ar trebui să se răspundă înainte, și eu sper ca anchetatorii noștri să dea un răspuns la această întrebare, este cum de a ajuns acea dronă acolo. Pentru că este clar că, pe de o parte, drona a avut drumul controlat, că prea a luat bine curbele și a nimerit exact intrarea în port.

De asemenea, generalul Grecu a vorbit despre declarația recentă a unui expert în drone. Acesta ar fi confirmat faptul că preluarea controlului asupra unui astfel de aparat este aproape imposibilă. Astfel, spune generalul, se așteaptă un răspuns clar din partea autorităților ucrainene care să explice acest eveniment.