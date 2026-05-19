Valentin Stan: Extremismul nu este reprezentat de AUR și nici de Simion, ci de cei care se țin de funcții deși li s-a retras susținerea politică

Valentin Stan: Extremismul nu este reprezentat de AUR și nici de Simion, ci de cei care se țin de funcții deși li s-a retras susținerea politică

Malina Maria Fulga
Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a vorbit despre termenul de extremism, vehiculat tot mai des în discursul politic, și despre acțiunile guvernului Bolojan, care au dus la criza politică actuală. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Stan alege să dea o nouă definiție termenului de extremism, într-o notă personală. El susține că extremiștii nu ar fi cei catalogați în mod clasic, cum ar fi George Simion și AUR, partidul pe care îl conduce. Mai degrabă, spune el, acest termen poate fi atribuit guvernanților care ignoră decizia Parlamentului și nemulțumirea generalizată și au refuzat să-și depună demisiile, precum cazul premierului demis Ilie Bolojan.

Așa se face în democrație. Coaliția de partide este exprimarea, în secvența democratică, a unei opțiuni de validare parlamentare, Parlamentul în democrație fiind organismul suprem al exprimării voinței poporului. Când Parlamentul îți spune, du-te, în momentul în care te învârți pe lângă clanță și faci tu propagandă electorală că te faci președinte, ai atac, cancelar… Dar asta se întâmplă unde e democrație, la noi nu e. Iată-ne, când faci toate lucrurile astea, să-ți explic ce este aia extremist? Asta este. Nu AUR, nu Simion. Extremiștii sunt cei care încearcă să anexeze în vârful bocancului o structură democratică de care își bat joc în fiecare zi și care nu cunoaște în record nicio atenție, nicio întâmplare similară în filmul devenirii noastre bolșevice.

Valentin Stan: Bolșevicii erau extremiști pentru că nu recunoșteau voința poporului

Valentin Stan compară modelul de acțiune a PNL -ului și a lui Ilie Bolojan cu modul de operare al bolșevicilor. Acest lucru este datorat refuzului de a ceda puterea într-un moment de criză și colaps politic.

Bolșevicii erau extremiști pentru că nu recunoșteau voința poporului, nu recunoșteau secvența democratică din care au încercat să se nască și, ghici ce s-a întâmplat cu ei, s-au autoavortat. Asta este mizeria umană de tip PNL, cu expresie facială, ghici la cine? La domnul Bolojan. Faptul că încă personajul ăsta exotic, grotesc în rudimentul lui, există ca să ne plimbe pe televizor, să vedem noi cum se întâlnește el cu Nicușor, cu Planeta Giganților, cu Termita Atomică… Ca să ce? Ca să se perpetueze la putere.

