Valentin Stan: Nicușor Dan a ieșit public și a spus parlamentului ce să facă. Trump nu ar îndrăzni să facă la fel cu Congresul American.

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan a ieșit și a îndrumat Parlamentul să îl voteze pe Tomac. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Regimul american este un regim prezidențial din punct de vedere constituțional, președintele este șeful guvernului, executivului. Da, cum ai observat, Trump este un personaj cu un limbaj foarte direct. Îi ceartă inclusiv pe ai lui, pe republicanii din Congres care nu fac ce trebuie, nu susțin o lege care nu e așa, e necesară sau mai știu eu ce. N-ai să-l auzi niciodată pe Donald Trump spunând Congresului ce să facă. Poate să fie nemulțumit de democrați, spune micuța Carolina în conferință de presă. Democrații din Congres, din Cameră, au blocat proiectul ăsta, distrug America…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Nicușor Dan a ieșit și a îndrumat Parlamentul să îl voteze pe Tomac. Acesta afirmă că nici măcar Donald Trump, care e șeful executivului, nu face un asemenea gest. Deși America este un regim prezidențial, Trump critică Congresul, dar nu îi spune ce să facă.