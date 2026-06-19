Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan dezvăluie strategia lui Nicușor Dan: Nu mai putea să-l desemneze pe Veștea dacă ar fi organizat consultări

Valentin Stan dezvăluie strategia lui Nicușor Dan: Nu mai putea să-l desemneze pe Veștea dacă ar fi organizat consultări

Alexandra Anton Marinescu
Valentin Stan: Nicușor Dan nu mai putea să-l desemneze pe Veștea dacă ar fi organizat consultări. PNL s-ar fi opus candidatului Veștea
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat modul în care președintele Nicușor Dan a gestionat procedura de consultări politice înaintea desemnării unui premier. Numirea lui Adrian Veștea a generat un val de reacții în interiorul PNL. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Dacă voia să-l desemneze pe Veștea și făcea consultări, nu avea cum să le spună ăstora la PNL

Valentin Stan susține că organizarea consultărilor politice ar fi blocat din start scenariul desemnării lui Adrian Veștea, din cauza opoziției interne din PNL.

Nu a făcut consultări ca să fie constituțional. De ce? Îți spun eu. E atât de simplu.

Un proces de consultare formală ar fi expus lipsa de susținere pentru o astfel de nominalizare în interiorul partidului.

Dacă voia să-l desemneze pe Veștea și făcea consultări, nu avea cum să le spună ăstora la PNL. Ăia ar fi spus nu.

El susține că acest lucru ar fi dus la blocarea imediată a scenariului politic.

Din momentul ăla, se alegea praful.

S-a mers pe varianta fără consultări pentru a evita blocajul politic

Stan interpretează decizia ca pe o alegere strategică menită să evite opoziția instituțională și politică din interiorul PNL.

Deci niște securiști proști l-au învățat pe unul mai prost decât ei(n.r. Nicușor Dan): bă, nu fă consultări.

El susține că evitarea consultărilor a permis continuarea procedurii de desemnare fără opoziție formalizată.

Pentru că dacă faci consultări, ne cade Veștea în cap. Deci partidul ăla trebuie luat cu asalt, dezarmat și supus controlului absolut.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Miruță, pericol pentru România. Valentin Stan: Tocmai a dat voie Ucrainei să arunce în aer absolut orice vrea în apele teritoriale ale României. Să ne apere Dumnezeu
08:00
Miruță, pericol pentru România. Valentin Stan: Tocmai a dat voie Ucrainei să arunce în aer absolut orice vrea în apele teritoriale ale României. Să ne apere Dumnezeu
ACTUALITATE Dorința lui Zelenski, veșnic neîmplinită. Dan Dungaciu: „Ucraina cere oprirea războiului pentru că simte că Rusia nu se mai oprește din a avansa pe teren”
08:00
Dorința lui Zelenski, veșnic neîmplinită. Dan Dungaciu: „Ucraina cere oprirea războiului pentru că simte că Rusia nu se mai oprește din a avansa pe teren”
MARIUS TUCĂ SHOW Gen. Silviu Predoiu: „Nu suntem victimele, ci suntem voluntarii jocurilor liderilor Germaniei, Franței, Americii”
07:30
Gen. Silviu Predoiu: „Nu suntem victimele, ci suntem voluntarii jocurilor liderilor Germaniei, Franței, Americii”
MARIUS TUCĂ SHOW Alexandru Rafila numește USR „partid de extremă stânga” și AUR partid „de dreapta conservator”. Ce argumente are
06:30
Alexandru Rafila numește USR „partid de extremă stânga” și AUR partid „de dreapta conservator”. Ce argumente are
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Iranul este o Republică Islamică fanatică, care a văzut în SUA o adevărată satană și s-a înarmat ca să curețe globul”
23:30
Ion Cristoiu: „Iranul este o Republică Islamică fanatică, care a văzut în SUA o adevărată satană și s-a înarmat ca să curețe globul”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu dă verdictul. Ce se întâmplă dacă pică premierul desemnat Veștea
23:00
Ion Cristoiu dă verdictul. Ce se întâmplă dacă pică premierul desemnat Veștea
Mediafax
SURPRIZĂ! Denise Rifai, suspectă în dosarul DNA în care este acuzat Ciprian Ciucu.
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Adevarul
ANALIZĂ Cum ar arăta România cu un cabinet AUR. Avertismentul politologului Andrei Țăranu: „Are mai multe fețe”
Mediafax
DOCUMENT EXCLUSIV. Tribunalul Ilfov a suspendat deciziile lui Bolojan împotriva susținătorilor lui Veștea
Click
Transformare spectaculoasă pentru Oana Roman și fiica ei! Câte kilograme au slăbit și care este secretul succesului: „E chiar bine”
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Ce se întâmplă doctore
Primul val de caniculă lovește România. Temperaturile urcă până la 36 de grade! Disconfortul termic va fi accentuat
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
Toate telefoanele mobile din Rusia vor fi incluse într-un registru național
SCANDAL Industria muzicală acuză de furt companiile de IA. Cum au ajuns melodiile protejate prin copyright să „antreneze” inteligența artificială
08:05
Industria muzicală acuză de furt companiile de IA. Cum au ajuns melodiile protejate prin copyright să „antreneze” inteligența artificială
HOROSCOP Mihai Voropchievici nominalizează zodia care se mută în casă nouă, în a doua jumătate a anului 2026
07:49
Mihai Voropchievici nominalizează zodia care se mută în casă nouă, în a doua jumătate a anului 2026
UTILE Ce salarii au agenții de pază de la BGS, Securitas, RPG Security și G4S, în 2026. Cât câștigă lunar, cu sporuri de noapte, tichete de masă, bonusuri
07:39
Ce salarii au agenții de pază de la BGS, Securitas, RPG Security și G4S, în 2026. Cât câștigă lunar, cu sporuri de noapte, tichete de masă, bonusuri
SĂNĂTATE Ce s-a întâmplat cu pasagerii de pe vasul de croazieră cu epidemie de hantavirus. OMS a făcut anunțul momentului
07:33
Ce s-a întâmplat cu pasagerii de pe vasul de croazieră cu epidemie de hantavirus. OMS a făcut anunțul momentului
ULTIMA ORĂ JD Vance își amână vizita în Elveția. Negocierile SUA-Iran intră într-o nouă fază incertă: „Discuții tehnice nu au fost finalizate”
07:29
JD Vance își amână vizita în Elveția. Negocierile SUA-Iran intră într-o nouă fază incertă: „Discuții tehnice nu au fost finalizate”
UTILE Cresc pensiile pentru acești 1.000.000 de pensionari români, de la 1 iulie 2026. Cine beneficiază de majorare
07:15
Cresc pensiile pentru acești 1.000.000 de pensionari români, de la 1 iulie 2026. Cine beneficiază de majorare

Cele mai noi

Trimite acest link pe