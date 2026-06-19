Valentin Stan dezvăluie strategia lui Nicușor Dan: Nu mai putea să-l desemneze pe Veștea dacă ar fi organizat consultări

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat modul în care președintele Nicușor Dan a gestionat procedura de consultări politice înaintea desemnării unui premier. Numirea lui Adrian Veștea a generat un val de reacții în interiorul PNL. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Dacă voia să-l desemneze pe Veștea și făcea consultări, nu avea cum să le spună ăstora la PNL

Valentin Stan susține că organizarea consultărilor politice ar fi blocat din start scenariul desemnării lui Adrian Veștea, din cauza opoziției interne din PNL.

Nu a făcut consultări ca să fie constituțional. De ce? Îți spun eu. E atât de simplu.

Un proces de consultare formală ar fi expus lipsa de susținere pentru o astfel de nominalizare în interiorul partidului.

Dacă voia să-l desemneze pe Veștea și făcea consultări, nu avea cum să le spună ăstora la PNL. Ăia ar fi spus nu.

El susține că acest lucru ar fi dus la blocarea imediată a scenariului politic.

Din momentul ăla, se alegea praful.

S-a mers pe varianta fără consultări pentru a evita blocajul politic

Stan interpretează decizia ca pe o alegere strategică menită să evite opoziția instituțională și politică din interiorul PNL.

Deci niște securiști proști l-au învățat pe unul mai prost decât ei(n.r. Nicușor Dan): bă, nu fă consultări.

El susține că evitarea consultărilor a permis continuarea procedurii de desemnare fără opoziție formalizată.