Victor Ponta analizează protestele studenților din Franța: „Tinerii nu mai au oportunități, iar lumea s-a săturat de minciuni”

Victor Ponta analizează protestele studenților din Franța. Politicianul crede că lumea s-a săturat de scumpiri și de minciunile spuse de autorități. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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De ce se revoltă tinerii în Europa? Explicația lui Victor Ponta

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta spune că lumea s-a alăturat de minciunile spuse „de la pandemie încoace”. Acesta crede că revoltele tinerilor din Europa sunt rezultatul lipsei de oportunități. Politicianul se întreabă care mai sunt șansele unui proaspăt absolvent în România.

„S-a săturat lumea de minciunile spuse de la pandemie încoace. Și, în special zona mai tânără, care, bănuiesc că nu mai are oportunități. Nu mă pricep la Franța, eu mă uit la România. Spune-mi, te rog frumos, ce șanse și oportunități are un tânăr în România care termină azi facultatea sau liceul? Să plece în străinătate…”, menționează fostul lider PSD.

„S-a terminat în care toți absolvenții de IT erau recrutați de firme.”

Ponta afirmă că tinerii din România nu mai au nicio oportunitate. Acesta menționează că fără banii sau influența părinților, tinerii nu reușesc să mai realizeze nimic din cauza condițiilor din țară. Fostul lider PSD spune că „s-a terminat cu perioada lui Năstase și Ponta, când tinerii erau recrutați de firme”.

„În România n-are absolut nicio oportunitate. Dacă n-au părinții bani să-i cumpere o garsonieră, un apartament, nu va avea niciodată. Dacă părinții nu cunosc pe cineva la stat sau la privat să sune, domnule, nu-l va angaja nimeni. S-a terminat cu perioada lui Năstase arogantul și Ponta plagiatorul, când toți absolvenții de IT erau recrutați de firme. Nu se mai bate nimeni pe niciun absolvent IT.”, afirmă politicianul.

„Nicio firmă sănătoasă la cap nu mai investește în România”

Fostul lider PSD precizează că nicio firmă care se respectă nu ar mai investi în România din cauza condițiilor economice. Acesta crede că prețul energiei, taxele și prețul forței de muncă alungă investitorii străini din țară.

„Nu există nicio firmă normală la cap, vorbesc de companiile mari, care să zică: vreau să îmi deschid o fabrică cu 500 de angajați și vreau să vin în România. De ce? Energia e cea mai scumpă, taxele cele mai mari. La prețul energiei, la taxe și la prețul forței de muncă, nu mai vine nimeni în România.”, explică Ponta.

Ce se întâmplă în Franța?

Protestele împotriva scumpirilor și măsurilor de austeritate au scos sute de mii de francezi în stradă

Manifestațiile din Franța au început în septembrie, după protestele elevilor din suburbiile de nord ale Parisului. Tinerii au reclamat absența profesorilor, clasele aglomerate și condițiile proaste din școli. În săptămânile următoare, mișcarea s-a extins și a atras sindicate, muncitori, pensionari și susținători ai „Vestelor galbene”, care au adus în prim-plan nemulțumirile legate de scumpiri, salarii și pensii.

Pe 17 octombrie, manifestațiile s-au concentrat și asupra scumpirilor, prețurilor la combustibil și reducerilor cheltuielilor publice. În timpul protestelor, grupuri de persoane au spart vitrine, au jefuit magazine și au incendiat clădiri. La nivel național, autoritățile franceze au anunțat peste 2.000 de persoane reținute și 150 de membri ai forțelor de ordine răniți, conform The Guardian.

Macron a transmis că nimeni nu va rămâne nepedepsit

Președintele Franței a transmis că violențele nu își au locul în țară și a avertizat că persoanele care au atacat prefecturi, au jefuit magazine și primării vor fi anchetate și pedepsite. Macron a mai spus că autoritățile vor rămâne unite în fața celor care provoacă haos, atacă instituțiile și îi împiedică pe oamenii care vor să protesteze pașnic să își exprime nemulțumirile.