Economia României, pe butuci. Viorel Cataramă: „Nicușor Dan nu face absolut nimic să împiedice prăbușirea economică a României. Tergiversarea unui guvern politic va distruge economia”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă a criticat dur activitatea președintelui Nicușor Dan. El acuză pasivitatea acestuia în gestionarea crizei politice și economice cu care se confruntă România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Viorel Cataramă îl acuză pe președintele Dan că, deși se pretinde a fi un om de dreapta, nu susține deloc mediul de afaceri. De asemenea, el și alți liberali sunt de aceeasi părere. Singura cale pentru relansarea economică este reducerea fiscalității și a TVA-ului.
„Trebuie să încurajăm, că spune că-i om de dreapta, trebuie să susținem o activitate bazată pe reducerea fiscalității, eu și Crin Antonescu suntem câteva voci pe culoarul conservator de dreapta, relansarea economică nu se poate face decât prin reducerea fiscalității, nu prin creșterea fiscalității. E o chestie absolut cunoscută.”
Invitatul afirmă că președintele nu vine cu măsuri concrete pentru țară. Spune despre Nicușor Dan că stă izolat la Palatul Cotroceni și că nu folosește pârghiile prevăzute de Constituție.
„În acest context, asta aș vrea să-l aud pe președintele României: „Eu sunt președintele României, vreau ca România să crească economic. Eu vă spun, bazat pe consultările pe care le-am avut cu specialiști și așa mai departe, că soluția este reducerea fiscalității, reducerea TVA-ului.” Nu spune asta, ci ne spune că are ca obiectiv să nu se prăbușească economic România. Dar ce face președintele ca să nu se prăbușească economic România? Răspuns: nimic, ci tergiversează apariția unui nou guvern politic. Toată lumea constată că tergiversează și asta are o consecință negativă asupra României și a economiei românești. Deci principalul vinovat în acest moment pentru prăbușirea economică este președintele României, Nicușor Dan. Am avut speranțe ca actualul președinte să reușească să gestioneze. Sigur, nu poate, dar nu l-am văzut mergând la nicio ședință de guvern, deși ar putea să meargă, nu l-am văzut. Și nicio declarație publică de susținere a creșterii economice cu niște argumente. Stă acolo la Cotroceni și, ce știu eu, se joacă pe calculator sau joacă șah.”