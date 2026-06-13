Economia României, pe butuci. Viorel Cataramă: „Nicușor Dan nu face absolut nimic să împiedice prăbușirea economică a României. Tergiversarea unui guvern politic va distruge economia”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă a criticat dur activitatea președintelui Nicușor Dan. El acuză pasivitatea acestuia în gestionarea crizei politice și economice cu care se confruntă România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorel Cataramă îl acuză pe președintele Dan că, deși se pretinde a fi un om de dreapta, nu susține deloc mediul de afaceri. De asemenea, el și alți liberali sunt de aceeasi părere. Singura cale pentru relansarea economică este reducerea fiscalității și a TVA-ului.

„Trebuie să încurajăm, că spune că-i om de dreapta, trebuie să susținem o activitate bazată pe reducerea fiscalității, eu și Crin Antonescu suntem câteva voci pe culoarul conservator de dreapta, relansarea economică nu se poate face decât prin reducerea fiscalității, nu prin creșterea fiscalității. E o chestie absolut cunoscută.”

Invitatul afirmă că președintele nu vine cu măsuri concrete pentru țară. Spune despre Nicușor Dan că stă izolat la Palatul Cotroceni și că nu folosește pârghiile prevăzute de Constituție.