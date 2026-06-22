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Regizorul Anghel Damian, despre Theo Rose pe platourile de filmare: „Era extrem de disciplinată”

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Un nou episod memorabil al podcastului „Altceva cu Adrian Artene” a fost difuzat sâmbătă, 20 iunie 2026. Pe canalul oficial de YouTube, comunitatea ”Altceva” fanii au urmrit dialog fascinant cu unul dintre cei mai influenți creatori din industria cinematografică și de televiziune din România, regizorul și scenaristul Anghel Damian.

Amprenta sa artistică a dat naștere unor adevărate fenomene media, printre care se numără „Cămătarii”, „Trafic” – o colaborare intensă cu Tudor Chirilă și Dragoș Bucur –, faimosul serial „Clanul” și explozivul proiect „Tătuțu”. Toate acestea au reușit să adune comunități uriașe de fani și să domine topurile de audiență.

Anghel Damian a vorbit inclusiv despre colaborarea cu Theo Rose. Regizorul și scenaristul a oferit detalii despre modul în care s-a construit colaborarea într-o perioadă în care relația lor personală evolua în paralel cu proiectele profesionale în care erau implicați.

„Era extrem de disciplinată. Deci, sincer, nu a fost o astfel de situație; a fost foarte disciplinată. Iar situația noastră a fost de așa natură încât noi am început să ne construim viața împreună în timp ce lucram la un proiect, a apărut și fetița/copilul, așa ne-am căsătorit… Adică am parcurs, în paralel cu proiectul, niște etape foarte importante de viață.

Ea are un instinct de a separa lucrurile și de a crea sentimentul că nu se transferă din una în alta, ceea ce este extrem de important. Pentru că, dacă se transferă, este un risc imens. Dacă, la un moment dat, o indicație se transformă în ceva personal sau dacă te superi că nu iese ceva și asta se transferă la nivel conjugal, este complicat și neplăcut de ambele părți. A avut știința și instinctul de a nu face asta și practic așa am putut ajunge să fie o colaborare de succes. Căci, dacă în mod evident s-ar fi transferat treaba asta și la nivelul proiectului, s-ar fi simțit inclusiv la nivelul publicului; adică lucrurile acestea nu rămân niciodată doar pe platourile…

Nu, nu. Poate doar dorindu-și să fi făcut mai mult, pentru că este o ultra-perfecționistă și, de fapt, lupta mea cu ea era în direcția asta: să înțeleagă și să aibă încredere că, dacă eu spun că e bine, înseamnă că e bine. Să aibă încredere și în filtrul meu, dincolo de autoevaluarea pe care o făcea de fiecare dată. Dar, din alt punct de vedere, nu. N-a fost niciodată niciun soi de tensiune care să se transfere la nivel de familie.”, a spus Anghel Damian la podcastul Altceva cu Adrian Artene.

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