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Bilanțul potopului de sâmbătă. Curți și locuințe inundate, drumuri blocate de aluviuni. Prahova, Vrancea, Ilfov, Vaslui și Buzău, cele mai afectate

Bilanțul potopului de sâmbătă. Curți și locuințe inundate, drumuri blocate de aluviuni. Prahova, Vrancea, Ilfov, Vaslui și Buzău, cele mai afectate
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Sute de curți, locuințe și subsoluri au fost inundate în urma ploilor abundente de sâmbătă. În Prahova, un drum a fost afectat de o alunecare de teren, iar 80 de gospodării au rămas izolate, publică Mediafax. În Buzău DN 10, care face legătura cu Brașov și Covasva a fost complet blocat de aluviuni.

Potrivit unui bilanț prezentat de DSU, ploile și vântul au produs efecte sâmbătă în 29 de localități din 10 județe (Bacău, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Călărași, Ilfov, Olt, Vaslui și Vrancea), precum și în municipiul București.

Pompierii au evacuat apa din 23 de locuințe, peste 100 de curți, precum și din 20 de subsoluri. De asemenea, au fost degajați 10 copaci prăbușiți pe drumuri.

Cele mai importante efecte au fost înregistrate în județele Vrancea, Ilfov, Vaslui și Buzău.

  • Circulația rutieră a fost afectată temporar pe două drumuri naționale și două drumuri județene, din cauza copacilor căzuți și a aluviunilor acumulate pe carosabil.
  • În localitatea Slon, județul Prahova, o alunecare de teren a afectat un drum comunal, accesul către aproximativ 80 de gospodării fiind posibil doar pietonal.

DSU anunță că sâmbătă seara forțele de intervenție continuă acțiunile pentru înlăturarea efectelor produse de vremea severă în județele Covasna, Ilfov și Vrancea.


Pompierii le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate de fenomene periculoase, să nu traverseze cursuri de apă cu debite crescute, să își asigure obiectele care pot fi luate de vânt și să urmărească informațiile și recomandările transmise de autorități.

Recomandarea autorului:  DN 10, este total blocat în județul Buzău. Nu este posibil de estimat când va putea fi reluat traficul

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