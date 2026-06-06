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Când publică Nicușor Dan raportul complet despre anularea alegerilor: Scopul e ca lumea să spună „da, a fost influență rusă”

Olga Borșcevschi
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Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, la Constanţa, întrebat când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale, că acest lucru se va întâmpla „într-un termen rezonabil”. Acesta precizează că scopul său e ca acest raport să arate o imagine generală, pe înțelesul tuturor, pentru ca lumea să poată spună după publicare: „da, a fost influență rusă”.

Nicușor Dan ezită să fixeze un termen

Întrebat când va fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, Nicușor Dan a răspuns: „Sigur, acum mă întrebați există mai multe variante de lucru. În tot timpul acesta au existat și colective și rapoarte sectoriale pe ce s-a întâmplat. O să avem un raport complet, nu o să vă dau un termen, dar într-un termen rezonabil”.

„Îmi doresc o poză mai generală”

El a adăugat că scopul acestui demers este ca românii să aibă o imagine generală, astfel încât să poată spune că alegerile au fost periclitate de o influență rusă.

„Și eu sunt nerăbdător să închidem acest capitol din istoria noastră recentă. Din punct de vedere juridic chestiunea e clară – am avut un candidat care a încălcat flagrant legea electorală. În ceea ce privește influenta rusă, avem un raport de 7-8 luni al parchetului general care arată că au exista ingerințe. Însă îmi doresc să existe acest raport pentru a avea mult mai clar imaginea a ceea ce s-a întâmplat, să avem poza generală și când o să avem poza generală lumea o să poată să spună da, avem influență rusă. Nu vreau să promit un termen acum”, a adăugat președintele.

Nicusor Dan

Nicusor Dan

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