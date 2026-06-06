Discuții directe Nicușor Dan – Volodimir Zelenski. Este necesar un protocol între cele două state care să reglementeze astfel de situații

Nicușor Dan promite că va discuta direct cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe tema dronei maritime ucrainene care a explodat, vineri, în Portul Constanța. El a declarat sâmbătă că este necesar un protocol între cele două state care să reglementeze astfel de situații.

„O parte din discuția pe care am avut-o înăuntru a fost despre elemente ale unui protocol care să funcționeze în situații ca aceasta”, a afirmat șeful statului român.

Drona este a Ucrainei, responsabilitate este a Rusiei

Anterior, Președintele confirmase că drona care a explodat în Portul Constanța este ucraineană, însă a subliniat că responsabilitatea pentru această situație revine Federației Ruse.

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„În primul rând, e cert acum, am avut o dronă ucraineană, parte dintr-un set de patru drone ucrainene care au pierdut controlul, încărcate cu explozibil, însă, trebuie să spunem foarte clar, Ucraina este țara agresată. Pentru orice fel de evenimente care apar, responsabilul este Rusia, pentru că Rusia este țara agresoare în acest război și Ucraina se apără așa cum reușește să o facă”, a precizat Nicușor Dan.

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