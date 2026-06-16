Un interlop condamnat la 18 de închisoare a fost capturat în București. Infractorul era căutat încă din 2021

Polițiștii au capturat, marți, în București, un infractor periculos, Florin Marius Șerban, dat în urmărire internațională. Interlopul era căutat încă din 2021. Șerban era condamnat la 18 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat.

În urma investigațiilor efectuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, s-a stabilit faptul că, un bărbat, urmărit la nivel internațional, din data de 3 noiembrie 2021, s-ar afla la o adresă din municipiul București.

Most wanted, din 2021

Pe numele bărbatului, Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat la 18 ani și patru luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat,

Astfel, în urma activităților specifice desfășurate, astăzi, 16 iunie 2026, bărbatul a fost depistat la o adresă din municipiul București, comunică Poliția. Acesta era dat în urmărire la nivel internațional din data de 3 noiembrie 2021.

Pe numele acestuia, „Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat la 18 ani și patru luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat”, au transmis autoritățile.

Captură ca-n filme

După ce a fost depistat de polițiști, bărbatul „a fost imobilizat, cu respectarea dispozițiilor legale”. Ulterior, el a fost „condus la sediul structurii, în vederea punerii în executare a mandatului de executare a închisorii”, au precizat polițiștii din Capitală.

Autoritățile au specificat că bărbatul urmează să fie dus la un penitenciar din București.

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