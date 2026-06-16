Prima pagină » Evenimente » Un interlop condamnat la 18 de închisoare a fost capturat în București. Infractorul era căutat încă din 2021

Un interlop condamnat la 18 de închisoare a fost capturat în București. Infractorul era căutat încă din 2021

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Polițiștii au capturat, marți, în București, un infractor periculos, Florin Marius Șerban, dat în urmărire internațională. Interlopul era căutat încă din 2021. Șerban era condamnat la 18 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat.

În urma investigațiilor efectuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, s-a stabilit faptul că, un bărbat, urmărit la nivel internațional, din data de 3 noiembrie 2021, s-ar afla la o adresă din municipiul București.

Most wanted, din 2021

Pe numele bărbatului, Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat la 18 ani și patru luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat,

Astfel, în urma activităților specifice desfășurate, astăzi, 16 iunie 2026, bărbatul a fost depistat la o adresă din municipiul București, comunică Poliția. Acesta era dat în urmărire la nivel internațional din data de 3 noiembrie 2021.

Pe numele acestuia, „Tribunalul București a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat la 18 ani și patru luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat”, au transmis autoritățile.

Captură ca-n filme

După ce a fost depistat de polițiști, bărbatul „a fost imobilizat, cu respectarea dispozițiilor legale”. Ulterior, el a fost „condus la sediul structurii, în vederea punerii în executare a mandatului de executare a închisorii”, au precizat polițiștii din Capitală.

Autoritățile au specificat că bărbatul urmează să fie dus la un penitenciar din București.

Recomandarea autorului: Liderii temutului clan Duduianu, reținuți de procurorii DIICOT într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane

Cum a fost măcelărit influencerul interlop Alex Stoica. A fost „vânat” ca în filme

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Soția fostului prefect și deputat PSD de Gorj, Mugurel Surupăceanu, a fost găsită spânzurată. A ajuns cu elicopterul la București în stare critică
16:37, 10 Jun 2026
Soția fostului prefect și deputat PSD de Gorj, Mugurel Surupăceanu, a fost găsită spânzurată. A ajuns cu elicopterul la București în stare critică
ULTIMA ORĂ Incendiu la metrou în stația Piața Iancului. Pasagerii au fost evacuați. Nu sunt victime. Circulația trenurilor a fost reluată
16:32, 09 Jun 2026
Incendiu la metrou în stația Piața Iancului. Pasagerii au fost evacuați. Nu sunt victime. Circulația trenurilor a fost reluată
ACCIDENT Un prunc de doar doi ani din Gorj s-a înecat în Râul Amaradia, din spatele casei
22:15, 08 Jun 2026
Un prunc de doar doi ani din Gorj s-a înecat în Râul Amaradia, din spatele casei
EVENIMENT Turistă străină, rănită de un urs pe Transfăgărășan. A fost emis mesaj Ro-Alert
19:34, 08 Jun 2026
Turistă străină, rănită de un urs pe Transfăgărășan. A fost emis mesaj Ro-Alert
VIDEO Un șofer orădean a făcut prăpăd în Constanța cu un tir înmatriculat în Ucraina. Ca prin minune, nu au existat victime
18:47, 08 Jun 2026
Un șofer orădean a făcut prăpăd în Constanța cu un tir înmatriculat în Ucraina. Ca prin minune, nu au existat victime
FOTO Viiturile au continuat să facă prăpăd în Vrancea. Un bărbat a fost surprins de șuvoaie pe ulița transformată în râu. Cum a fost salvat
19:35, 07 Jun 2026
Viiturile au continuat să facă prăpăd în Vrancea. Un bărbat a fost surprins de șuvoaie pe ulița transformată în râu. Cum a fost salvat
Mediafax
Drona-monstru a Ucrainei: 1 tonă de explozibil, capabilă să lovescă ținte de la mii de kilometri distanță
Cancan.ro
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de lângă mine``
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Adevarul
De ce a riscat Nicușor Dan un conflict major cu Ilie Bolojan pentru desemnarea lui Adrian Veștea
Mediafax
Germania respinge oficial oferta UniCredit de a cumpăra cea mai importantă bancă germană
Click
Imagini din locuința Adrianei Bahmuțeanu. Vedeta a renovat totul de la zero: „Când am găsit această casă arăta ca o peșteră”
Digi24
„Benzinăria Moscovei” este în flăcări. Ucraina a atacat una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. Mesajul lui Zelenski
Cancan.ro
Vine canicula în toată România! Data exactă la care vor fi 39 de grade Celsius în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Care a fost, de fapt, cauza morții turistului german care a intrat în apa mării la Mamaia. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Armele secrete ale Ucrainei: Tancurile vechi devin letale cu „creier” UE
Descopera.ro
O planetă potențial locuibilă la doar 10 ani-lumină de Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Domnule doctor, eu tot văd capre negre!
Descopera.ro
Când femeia câștigă mai mult și afectează bărbatul: impactul asupra sănătății mintale și relațiilor de cuplu

Cele mai noi

Trimite acest link pe