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Cum a fost măcelărit influencerul interlop Alex Stoica. A fost „vânat” ca în filme

Andrei Dumitrescu
Cum a fost măcelărit influencerul interlop Alex Stoica. A fost „vânat” ca în filme
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Alex Stoica, un fost deținut devenit cunoscut publicului din postura de influencer, după ce, ani la rând, i-a insultat fără nicio limită pe unii dintre cei mai importanți lideri interlopi, a fost lăsat într-o baltă de sânge. În spatele atacului s-a aflat o reglare de conturi, iar imaginile cu influencerul care zăcea desfigurat au provocat o adevărată isterie pe platforma TikTok.

Influencerul Alexandru Stoica s-a făcut remarcat, inițial, pe platforma YouTube. La momentul respectiv, bărbatul se afla în SUA, unde făcea parte dintr-o rețea infracțională specializată în clonarea de carduri bancare. În paralel, acesta lansa, de la 10.000 de kilometri distanță, amenințări (inclusiv cu moartea) și jigniri împotriva unor lideri interlopi din România.

Arestat în SUA, Stoica a fost deportat după o scurtă perioadă de detenție. Revenit în țară, influencerul și-a reluat activitatea în spațiul online în aceeași manieră. Conștient că are mulți dușmani, a evitat aparițiile publice, pe cât posibil.

Avea o echipă de muncitori în Belgia

Postările agresive, presărate cu afirmații defăimătoare și injurii adresate inclusiv soțiilor și copiilor persoanele pe care urmărea să le denigreze au degenerat, recent, când, ajutat de Adrian Bejenaru, un cunoscut interlop bucureștean, Stoica ar fi bătut un bărbat cunoscut sub numele de Silică. La momentul atacului, care s-a produs pe stradă, cei doi ar fi folosit inclusiv arme de foc.

Surse Gândul au dezvăluit că Silică ar fi jurat să se răzbune și ar fi demarat o investigație proprie pentru a stabili unde se ascunde Alex Stoica.

Conform surselor citate, acesta ar fi descoperit că influencerul se află în Belgia, fără soție, unde ar conduce o echipă formată din câțiva muncitori români care lucrează la un imobil aflat în construcție.

Împreună cu unul dintre verii săi, dar și cu Lala, un prieten pe care Stoica îl jignise și îl amenințase tot pe TikTok, Silică a căutat să închirieze un apartament în apropiere de locul în care lucrau muncitorii acestuia.

Cei trei bărbați intenționau să supravegheze zona timp de mai multe zile, până când Alex Stoica ar fi ieșit din ascunzătoare la o terasă sau pentru unele cumpărături.

Alex Stoica, prins din întâmplare

În acest sens, au închiriat o cameră cu trei paturi, într-un imobil destinat muncitorilor, pentru care prețul ar fi fost undeva în jur de 50 de euro pe zi.

Săptămâna trecută, joi dimineață, aceștia au ajuns la cazare. În mod cu totul neașteptat, imediat după ce au intrat în imobil, s-au trezit față în față cu Alex Stoica, despre care nu bănuiau că locuiește împreună cu muncitorii.

Alex Stoica

Conștient că urmează să fie bătut, Stoica ar fi ridicat un scaun, însă Silică l-ar fi lovit primul cu pumnii, după care ar fi urmat și prietenul său Lala.

Desfigurat, plin de sânge și aproape inconștient, influencerul a fost filmat, iar imaginile au fost postate pe TikTok, unde au putut fi vizionate de milioane de utilizatori.

Sursele Gândul au afirmat că, după incident, Alex Stoica ar fi părăsit Belgia și ar fi plecat la soția lui, care ar locui pe teritoriul Franței.

De acolo, tot prin intermediul platformei TikTok, a amenințat că intenționează să se răzbune.

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