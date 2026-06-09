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Liderii temutului clan Duduianu, reținuți de procurorii DIICOT într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane

Ruxandra Radulescu
Liderii temutului clan Duduianu, reținuți de procurorii DIICOT într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane
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Ali Pian alături de Emi Pian (stânga), Ciprian Pian, alături de Grațian Pian (dreapta)
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Vasile Duduianu, zis “Grațian Pian”, și Gabriel Cristian Pian, zis și “Ali Pian”, fratele, respectiv fiul, fostului interlop Emi Pian, ucis în urmă cu șase ani, au fost duși la DIICOT pentru audieri. Alături de aceștia, procurorii i-au săltat și pe Richard Grecu și Armando Grigore.

UPDATE 2: Potrivit surselor Gândul, procurorii i-au reținut pe fiul lui Emi Pian, Duduianu Gabriel Cristian, zis “Ali Pian”, Grecu Richard, Grigore Armando. Toți trei au fost prezentați instanței cu propunerea de arestare preventivă.

În ceea ce-l privește pe Vasile Duduianu, zis “Grațian Pian”, fratele lui Emi Pian, acesta se află deja în control judiciar pentru faptele anterioare și va fi propus pentru arestare.

Ali Pian alături de Emi Pian (stânga), Ciprian Pian, alături de Grațian Pian (dreapta)

Ali Pian alături de Emi Pian (stânga), Ciprian Pian, alături de Grațian Pian (dreapta)

UPDATE 1: Autoritățile i-au reținut pe trei dintre cei patru inculpați, vizați în dosarul de trafic de persoane și proxenetism. Potrivit procurorilor, inculpații ar fi obligat mai multe femei să practice prostituția în Germania și Țările de Jos.

„Astăzi, 9 iunie 2026, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 3 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism.

În urma extinderii cercetărilor efectuate în cauză, din materialul probator administrat a reieșit faptul că, în intervalul cuprins între anul 2024 și luna iulie 2025, 4 inculpați au recrutat și ulterior au exploatat sexual patru persoane vătămate.

Prin inducere în eroare, tehnici manipulative și acte de violență, victimele au fost determinate și li s-a înlesnit practicarea prostituției, în folosul inculpaților, în diverse locații din Germania și Țările de Jos.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă”, au transmis autoritățile.

Știre inițială:

Liderii clanului Duduianu se află în aceste momente la sediul DIICOT pentru audieri într-un dosar de proxenetism si trafic de persoane. În același dosar sunt anchetați și Richard Grecu și Armando Grigore.

Emi Pian, înjunghiat mortal în timpul unei partide de barbut, în cartierul Giulești

Liderul clanului Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian, a murit în august 2020, în urma unei altercații violente, care a avut loc în cartierul Giulești, din Sectorul 6 al Capitalei. Conflictul ar fi început în timpul unei partide de barbut. Potrivit surselor Gândul, Emi

Florin Mototolea avea 39 de ani și a murit la Spitalul Universitar după ce a fost înjunghiat de mai multe ori.

După moartea tatălui, fiul lui Emi Pian, Gabriel Cristian Pian, zis și „Ali Pian” a preluat afacerile grupările infracționale.

Ucigașul lui Emi Pian, la un pas de eliberare

Ucigașul lui Emi Pian, Emanuel Richard Gheorghe, membru al clanului Rinu, a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Potrivit surselor Gândul, acesta a fost trimis să-și execute pedeapsa la Severin, pentru a fi cât mai departe de zona de influență a clanului Pian.

Conform portalului instanțelor de judecată, după numai cinci ani de detenție, condamnatul a cerut să fie trecut la regim deschis, ultimul pas înaintea liberării condiționate. Pentru că judecătorul delegat la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin nu a fost de acord, deținutul a atacat în instanță decizia magistratului.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, după ce a intentat procesul, Gheorghe s-ar fi înțeles cu echipa managerială a închisorii să abandoneze demersul făcut în justiție, în condițiile în care oricum urmează să fie trecut la regim deschis.

Richard Emanuel Ghoerghe ar avea șanse mari să fie eliberat condiționat peste doar 1 an și 8 luni, după 6 ani și 8 luni petrecuți detenție.

Ciprian Pian, fratele mai mic al lui Emi Pian, a murit în condiții suspecte

În iulie, 2025, Laurențiu Duduianu, fratele mai mic al lui Emi Pian, cunoscut în lumea interlopă sub numele de Ciprian Pian, a murit în Penitenciarul Jilava, la numai 35 de ani, în condiții suspecte.

Cauza oficială a decesului a fost atac de cord. Ciprian Pian executa o pedeapsă de 3 ani și 3 luni de închisoare, după ce, la data de 4 august 2020, l-a bătut, împreună cu fratele său, Grațian, pe Richard Emanuel Gheorghe, ucigașul lui Emi Pian. Ciprian Pian își executa pedeapsa în detenție alături de un alt frate de-ai săi, Vasile Pian.

FOTO: social-media

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