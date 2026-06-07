Prima pagină » Evenimente » Viiturile au continuat să facă prăpăd în Vrancea. Un bărbat a fost surprins de șuvoaie pe ulița transformată în râu. Cum a fost salvat

Viiturile au continuat să facă prăpăd în Vrancea. Un bărbat a fost surprins de șuvoaie pe ulița transformată în râu. Cum a fost salvat

Viiturile au continuat să facă prăpăd în Vrancea. Un bărbat a fost surprins de șuvoaie pe ulița transformată în râu. Cum a fost salvat
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Viiturile cauzate de potopul de sâmbătă și duminică au continuat să facă prăpăd și în Vrancea. În urma precipitațiilor abundente înregistrate în zonă, unde s-au acumulat peste 50 l/mp, s-au produs creșteri rapide ale debitelor de apă, generând viituri pe cursurile de apă din județ.

Un om a fost surprinsă de viitură pe ulița principală din comuna Obrejița. A fost cu greu salvat de către pompierii militari din cadrul ISU Vrancea. Intervenția s-a desfășurat prompt, iar persoana nu a suferit răni.

Echipajele de intervenție rămân în teren pentru monitorizarea situației și gestionarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice produse de cantitățile importante de precipitații căzute în ultimele ore.

Județul Vrancea este, alături de alte județe din țară, sub avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii au anunțat averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Recomandarea autorului: 🚨 Potop în România. Intervenții de urgență în zeci de localități din 12 județe. Locuințe izolate, drumuri blocate, alunecări de teren. Imaginile dezastrului / Noi alerte meteo și hidrologice / Evacuare controlată a apei la barajele Paltinu și Măneciu

Bilanțul potopului de sâmbătă. Curți și locuințe inundate, drumuri blocate de aluviuni. Prahova, Vrancea, Ilfov, Vaslui și Buzău, cele mai afectate

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT Nicușor Dan, pe flancul de Est al NATO. Președintele a vizitat sediul SCOMAR, scutul Poliției de Frontieră maritimă
07:00
Nicușor Dan, pe flancul de Est al NATO. Președintele a vizitat sediul SCOMAR, scutul Poliției de Frontieră maritimă
VIDEO Bilanțul potopului de sâmbătă. Curți și locuințe inundate, drumuri blocate de aluviuni. Prahova, Vrancea, Ilfov, Vaslui și Buzău, cele mai afectate
22:26
Bilanțul potopului de sâmbătă. Curți și locuințe inundate, drumuri blocate de aluviuni. Prahova, Vrancea, Ilfov, Vaslui și Buzău, cele mai afectate
EVENIMENT Discuții directe Nicușor Dan – Volodimir Zelenski. Este necesar un protocol între cele două state care să reglementeze astfel de situații
19:16
Discuții directe Nicușor Dan – Volodimir Zelenski. Este necesar un protocol între cele două state care să reglementeze astfel de situații
EVENIMENT Cum explică Nicușor Dan durata anchetei în cazul dronei care a explodat la Constanța
18:56
Cum explică Nicușor Dan durata anchetei în cazul dronei care a explodat la Constanța
EVENIMENT DN 10, este total blocat în județul Buzău. Nu este posibil de estimat când va putea fi reluat traficul
17:57, 06 Jun 2026
DN 10, este total blocat în județul Buzău. Nu este posibil de estimat când va putea fi reluat traficul
VIDEO Complexul Ciric din Iași a fost mistuit de foc. Care a fost cauza incendiului
19:50, 05 Jun 2026
Complexul Ciric din Iași a fost mistuit de foc. Care a fost cauza incendiului
Mediafax
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Digi24
Ambiții SF în China: potențiali disidenți, preziși cu AI
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Adevarul
Cum a apărut primul partid extremist românesc. Liderul său promova un naționalism radical și deportarea evreilor
Mediafax
Bucureștenii, triștii planetei? Motivul pentru care Capitala e la coada unui top global
Click
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”
Digi24
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
Cancan.ro
Amenzi de până la 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri. Controalele încep de la 1 iulie
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă Iuliana Luciu la 39 de ani, după ce a renunțat la televiziune. „Nu vreau să fiu doar omul care iubește muzica”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți cumpăra o mașină „interzisă”
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
O nouă teorie ar putea rezolva, în sfârșit, paradoxul găurilor negre
REACȚIE Crin Antonescu susține că învestirea Guvernului Eugen Tomac ar fi o „glumă politică proastă”
21:01
Crin Antonescu susține că învestirea Guvernului Eugen Tomac ar fi o „glumă politică proastă”
SPORT Naționala Iranului, obligată să părăsească SUA după fiecare meci la Cupa Mondială 2026. Condiții dure impuse de americani
20:47
Naționala Iranului, obligată să părăsească SUA după fiecare meci la Cupa Mondială 2026. Condiții dure impuse de americani
RĂZBOI Trump: Pacea dintre SUA și Iran este aproape: „Liderul suprem este grav rănit”. Activele iraniene confiscate ar putea fi folosite pentru despăgubiri
20:10
Trump: Pacea dintre SUA și Iran este aproape: „Liderul suprem este grav rănit”. Activele iraniene confiscate ar putea fi folosite pentru despăgubiri
FLASH NEWS Ce i-a spus actorul Antonio Banderas Papei Leon al XIV-lea, în timpul vizitei de la Madrid. Cuvintele sale i-au emoționat pe toți
19:56
Ce i-a spus actorul Antonio Banderas Papei Leon al XIV-lea, în timpul vizitei de la Madrid. Cuvintele sale i-au emoționat pe toți
REACȚIE Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, primele declarații după amenzile record aplicate băncilor: „Deciziile sunt executive”
19:46
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, primele declarații după amenzile record aplicate băncilor: „Deciziile sunt executive”
UPDATE Un bărbat ar fi tras mai multe focuri cu o armă letală în Lupeni, în plină zi. Patru persoane au fost rănite. Atacatorul a fost capturat
19:43
Un bărbat ar fi tras mai multe focuri cu o armă letală în Lupeni, în plină zi. Patru persoane au fost rănite. Atacatorul a fost capturat

Cele mai noi

Trimite acest link pe