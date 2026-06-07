Viiturile cauzate de potopul de sâmbătă și duminică au continuat să facă prăpăd și în Vrancea. În urma precipitațiilor abundente înregistrate în zonă, unde s-au acumulat peste 50 l/mp, s-au produs creșteri rapide ale debitelor de apă, generând viituri pe cursurile de apă din județ.

Un om a fost surprinsă de viitură pe ulița principală din comuna Obrejița. A fost cu greu salvat de către pompierii militari din cadrul ISU Vrancea. Intervenția s-a desfășurat prompt, iar persoana nu a suferit răni.

Echipajele de intervenție rămân în teren pentru monitorizarea situației și gestionarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice produse de cantitățile importante de precipitații căzute în ultimele ore.

Județul Vrancea este, alături de alte județe din țară, sub avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii au anunțat averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

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