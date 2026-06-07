Potop în România. Intervenții de urgență în zeci de localități din 12 județe. Locuințe izolate, drumuri blocate, alunecări de teren. Imaginile dezastrului / Noi alerte meteo

Este potop în România. Începutul lunii iunie este caracterizat de o instabilitate atmosferică accentuată. Mai multe regiuni din România s-au aflat și se află sub avertizări meteo de vreme rea. Nu lipsesc aversele torențiale, descărcările electrice și căderile de grindină. Sunt drumuri blocate, arbori căzuți pe șosele, mașini avariate și chiar alunecări de teren.

Schimbările climatice accentuate nu mai sunt doar o amenințare pe termen lung, iar efectele apar chiar sub ochii noștri.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, 39 de localități, dar și Municipiul București, au fost afectate de intemperii.

Ploaia puternică de sâmbătă seară, care s-a abătut asupra Capitalei și județului Ilfov, a provocat inundații pe străzi, în unele zone fiind necesară intervenția echipelor de la Apa Nova.

În București s-au înregistrat și copaci căzuți în urma furtunii.

Reprezentanții ISU București-Ilfov au anunțat că au avut mai multe intervenții în urma furtunii de sâmbătă noapte și că s-au înregistrat copaci căzuți și mașini avariate. (mai multe detalii AICI

Potrivit reprezentanților ISU București-Ilfov, s-au semnalat inundații pe Bd. Biruinței (zona Pantelimon), Bd. Metalurgiei, în zona IKEA, unde a fost nevoie de intervenția Apa Nova.

De asemenea, au fost raportați copaci căzuți pe strada Oltului și pe strada Popa Nan. Și în zona Lizeanu au fost străzi inundate.

IGSU: „Pompierii au acționat pentru evacuarea apei din 26 de locuințe, 159 de curți, 30 de subsoluri”

Ca urmare a fenomenelor meteo manifestate în perioada 06.06.2026, ora 08:00 – 07.06.2026, ora 08:00, au fost înregistrate efecte în 39 de localități din 12 județe, au anunțat reprezentanții IGSU.

„Ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada 06.06.2026, ora 08:00 – 07.06.2026, ora 08:00, au fost înregistrate efecte în 39 de localități din 12 județe (Bacău, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Călărași, Harghita, Iași, Ilfov, Olt, Vaslui și Vrancea), precum și în municipiul București.

Pompierii au acționat pentru evacuarea apei din 26 de locuințe, 159 de curți, 30 de subsoluri, 4 anexe gospodărești și de pe 5 străzi. Totodată, au fost îndepărtați 14 arbori căzuți pe carosabil, care au provocat avarierea a două autoturisme”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Arbori doborâți și a aluviuni depuse pe carosabil

Circulația rutieră a fost afectată temporar pe trei drumuri naționale (DN 2 – județul Bacău, DN 3 – județul Călărași și DN 10 – județul Buzău) și pe două drumuri județene (DJ 107P – județul Cluj și DJ 203K – județul Buzău), din cauza arborilor doborâți și a aluviunilor depuse pe carosabil.

„În localitatea Slon, județul Prahova, s-a produs o alunecare de teren care a afectat drumul comunal. În prezent, circulația rutieră este întreruptă, iar accesul către cele aproximativ 80 de locuințe din zonă se poate realiza doar pietonal”, a mai anunțat IGSU.

În Prahova, 80 de gospodării au rămas izolate

În Prahova, un drum a fost afectat de o alunecare de teren, iar 80 de gospodării au rămas izolate, potrivit Mediafax. În Buzău, DN 10, care face legătura cu Brașov și Covasva a fost complet blocat de aluviuni.

În localitatea Slon, județul Prahova, o alunecare de teren a afectat un drum comunal, accesul către aproximativ 80 de gospodării fiind posibil doar pietonal.

Pompierii le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate de fenomene periculoase, să nu traverseze cursuri de apă cu debite crescute, să își asigure obiectele care pot fi luate de vânt și să urmărească informațiile și recomandările transmise de autorități.

Noi probleme în alimentarea cu apă în județul Prahova

Apar noi probleme în alimentarea cu apă în județul Prahova.

Încă de la începutul weekend-ului situația a fost dificilă, după ce ploile abundente au cauzat dificultăți în furnizarea apei potabile.

Conform datelor comunicate de operatorul Hidro Prahova, sunt posibile „𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐛𝐚̆𝐫𝐢 𝐢̂𝐧 𝐟𝐮𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐚𝐩𝐞𝐢 𝐩𝐨𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐮𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐠𝐫𝐚𝐝𝐚̆𝐫𝐢𝐢 𝐜𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢 𝐚𝐩𝐞𝐢 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐞”. (mai multe detalii AICI)

Ploaia s-a dezlănțuit și în Moldova

Potrivit Meteoplus, în județul Botoșani – localitatea Copălău – ploile torențiale au fost la ordinea zilei. Drumurile au fost inundate, iar tabloul general este unul îngrijorător.

Cod potocaliu la Focșani, 35 l/mp

Ploile torențiale au făcut ravagii și la Focșani. A plouat fără oprire și s-au acumat peste 35 l /mp, potrivit Meteoplus. Zona, așa cum anunțase Administrația Națională de Meteorologie (ANM) s-a aflat sub cod portocaliu.

Sâmbătă seara, DSU a anunțat că forțele de intervenție continuă acțiunile pentru înlăturarea efectelor produse de vremea severă în județele Covasna, Ilfov și Vrancea.

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