Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, în exclusivitate pentru Gândul: România și-a asumat o poziție de lider pe flancul estic al NATO/ Legat de criza politică, SUA au „deplină încredere” în instituțiile democratice

România a devenit un lider al NATO pe flancul estic prin asumarea unui rol activ în propria apărare și în securitatea regională, afirmă ambasadorul SUA la București, Excelența Sa Darryl Nirenberg, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Gândul. Legat de criza politică, diplomatul a precizat că Statele Unite au „deplină încredere” în instituțiile democratice românești „pentru a rezolva aceste probleme”.

Cu doar câteva ore înainte de recepția organizată de Ambasada Statelor Unite la București la 250 de ani de la declararea independenței SUA, reprezentanța diplomatică americană și-a deschis porțile pentru un grup restrâns de jurnaliști români.

SUA transmit României un mesaj de încredere: „Democrația poate fi complicată”

Darryl Nirenberg a acordat, în acest context, primele sale interviuri, la sediul ambasadei, în presa română de la preluarea mandatului, în martie, anul acesta. Într-un context politic complicat în România, diplomatului american transmite un mesaj de încredere: democrația poate fi uneori conflictuală și dificil de gestionat, iar în multe privințe este concepută să funcționeze astfel.

„Este important să înțelegem că democrația poate fi uneori complicată (n.r. conflictuală). În multe privințe, ea este concepută să funcționeze astfel. Cu toate acestea, rămâne de departe cel mai bun sistem existent.

Statele Unite au deplină încredere în instituțiile democratice ale României pentru a rezolva aceste probleme și orice alte provocări care vor apărea în viitor. Indiferent de situația politică, parteneriatul dintre Statele Unite și România va rămâne puternic și va continua să se consolideze”, a declarat Darryl Nirenberg pentru Gândul.

Washingtonul vede România ca pe un actor „care poate schimba regulile jocului”

Nirenberg spune că parteneriatul strategic dintre cele două țări „nu a fost niciodată mai puternic și nici mai important” și afirmă că România e și-a asumat „o poziție de leadership pe flancul estic” al NATO prin investițiile în apărare, consolidarea capacității defensive și contribuția la securitatea Alianței.

Washingtonul a descris de multe ori România ca „aliat de încredere” și „partener strategic”. Mai rar însă oficialii americani au vorbit despre România ca despre un „lider” pe flancul estic. Este o nuanță care apare constant în discursul noului ambasador american, sugerând că SUA văd Bucureștiul într-un rol din ce în ce mai important în arhitectura de securitate a NATO la Marea Neagră. Diplomatul a vorbit punctual despre măsurile adoptate de România pentru dezvoltarea capacităților sale militare și de descurajare strategică și a precizat că este „un exemplu în această direcție”.

De asemenea, a vorbit despre capacitatea României de a deveni un actor „care poate schimba regulile jocului” în domeniul producției de energie la nivel european.

„Parteneriatul SUA România va rămâne puternic, indiferent de evoluțiile politice”

GÂNDUL: Statele Unite au una dintre cele mai vechi tradiții democratice din istoria modernă. Care credeți că este astăzi cel mai important mesaj pe care experiența democrației americane îl transmite lumii?

Darryl Nirenberg: Suntem foarte entuziasmați de aniversarea „America 250” și de festivitățile care urmează. Este cea mai importantă sărbătoare a Statelor Unite din timpul vieții mele și pe bună dreptate, pentru că marchează ceva unic și special: fondarea țării noastre.

Este important să ne amintim că întemeierea Statelor Unite a reprezentat ceva complet diferit de tot ceea ce existase înainte. America este primul stat modern fondat nu pe baza unei moșteniri etnice comune, ci pe baza unor idealuri împărtășite. Aceste idealuri ale părinților fondatori, care continuă să ne inspire și astăzi, se întemeiază pe valori fundamentale ale civilizației occidentale – aceleași valori care stau la baza remarcabilului parteneriat dintre Statele Unite și România.

GÂNDUL: Cum percep Statele Unite ceea ce se întâmplă astăzi în România pe scena politică?

Darryl Nirenberg: Este important să înțelegem că democrația poate fi uneori complicată (n.r. conflictuală) și că, în multe privințe, este concepută să funcționeze astfel. Cu toate acestea, rămâne de departe cel mai bun sistem existent.

Statele Unite au deplină încredere în instituțiile democratice ale României pentru a gestiona și rezolva aceste provocări, precum și pe cele care pot apărea în viitor. Indiferent de evoluțiile politice, parteneriatul dintre Statele Unite și România va rămâne puternic și va continua să se consolideze.

„Mandatul meu se concentrează pe trei direcții”

GÂNDUL: Ce așteptări aveți de la viitorul guvern în ceea ce privește parteneriatul strategic cu Statele Unite?

Darryl Nirenberg: Toate semnalele arată că acest parteneriat va rămâne puternic și va deveni și mai puternic, lucru important deoarece relația noastră bilaterală este mai puternică și mai importantă decât oricând.

Această relație este una complexă, cu mai multe dimensiuni. Mandatul meu se concentrează pe trei direcții principale, iar parteneriatul dintre Statele Unite și România se regăsește în fiecare dintre ele.

În primul rând , consolidarea parteneriatului strategic în domeniul apărării și de menținere a unei capacități constante de descurajare strategică.

, consolidarea parteneriatului strategic în domeniul apărării și de menținere a unei capacități constante de descurajare strategică. În al doilea rând, promovarea schimburilor economice dintre cele două state, în special a celor care creează locuri de muncă – atât în România, cât și în Statele Unite.

promovarea schimburilor economice dintre cele două state, în special a celor care creează locuri de muncă – atât în România, cât și în Statele Unite. În al treilea rând, consolidarea dialogului și a legăturilor dintre societățile noastre.

Dar, probabil că cel mai important lucru este că forța acestui parteneriat se bazează pe valorile pe care le împărtășim, valori înrădăcinate în civilizația occidentală.

„Companiile americane văd un potențial extraordinar în România”

GÂNDUL: Care sunt măsurile concrete pe care le așteaptă investitorii americani din partea autorităților române pentru a facilita accesul pe piața din România?

Darryl Nirenberg: Aș sublinia că peste o mie de companii americane sunt deja prezente și investesc în România. Statele Unite reprezintă cel mai mare investitor din afara Europei în România și, cred, al patrulea investitor la nivel general.

Ceea ce îmi transmit companiile americane este că văd un potențial extraordinar în România. Acest potențial vine din poziția geografică a țării, aflată la intersecția dintre Asia și Europa, din nivelul ridicat de pregătire al populației, în special în domeniile esențiale pentru economia viitorului, dar și din capacitatea României de a deveni un actor care poate schimba regulile jocului în domeniul producției de energie la nivel european.

GÂNDUL: Există potențial și în industria de apărare. Ce oportunități vedeți în acest domeniu?

Darryl Nirenberg: Este o întrebare foarte bună. Este important ca baza industrială de apărare să continue să se dezvolte atât în Statele Unite, cât și în Europa și să țină cont de modul în care se schimbă războiul modern.

Suntem încurajați (n.r. să investim) de măsurile luate de România pentru promovarea proiectelor de coproducție în domeniul Apărării. Există mai multe propuneri de coproducție care implică firme americane și în privința cărora suntem foarte optimiști că vor avansa. România este privită în acest moment ca un partener strategic deosebit de important.

„România și-a asumat o poziție de leadership pe flancul estic”

GÂNDUL: Ce anume face ca România să fie atât de importantă pentru Statele Unite în actualul context de securitate?

Darryl Nirenberg: În primul rând este vorba despre valorile pe care țările și popoarele noastre le împărtășesc și care stau la baza acestei relații.

În al doilea rând, pentru că România și-a asumat o poziție de leadership pe flancul estic, inclusiv în ceea ce privește responsabilitatea pentru propria apărare. România își respectă angajamentul de a aloca 2,5% din PIB pentru apărare și a avut un rol de lider în eforturile de a obține acordul statelor NATO pentru creșterea obiectivului la 5%.

De asemenea, România dezvoltă proiecte importante pe propriul teritoriu, inclusiv transformarea bazei de la Mihail Kogălniceanu în cea mai mare bază NATO (n.r. de pe flancul estic și din Europa, urmând să depășească din punct de vedere al capacităților centrul de la Ramstein – Germania). Toate aceste eforturi – atingerea obiectivului de 5%, consolidarea posturii defensive și întărirea capacităților de apărare – vor fi esențiale pentru viabilitatea pe termen lung a NATO și pentru menținerea unei capacități credibile de descurajare strategică.

GÂNDUL: Cum vedeți viitorul parteneriatului strategic dintre Statele Unite și România?

Darryl Nirenberg: Așa cum am menționat, acest parteneriat este mai puternic și mai important ca oricând. Pe măsură ce România își consolidează propria capacitate defensivă – prin creșterea investițiilor, îndeplinirea obiectivelor NATO și dezvoltarea personalului militar – relația dintre țările noastre va deveni și mai puternică.

Pentru ca NATO să rămână puternică și să își păstreze pe termen lung capacitatea de descurajare, este esențial ca statele membre să își asume responsabilități sporite. România a dat un exemplu în această direcție.