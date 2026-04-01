Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a vizitat Baza Mihail Kogălniceanu de la Constanţa. Acesta l-a cunoscut şi pe locţiitorul comandantului Diviziei a 3-a Infanterie din Armata SUA, col. Timothy Gatlin.

În timpul vizitei, a fost informat despre rolul strategic al bazei în securitatea regională. Ambasadorul s-a întâlnit atât cu personalul american, cât și cu cel român, dislocat la bază.

Darryl Nirenberg a fost primit de mai mulţi oficiali ai Armatei SUA, dislocaţi la Kogălniceanu, cât şi de români. Vizita a avut loc în contextul împlinirii a 29 de ani de parteneriat strategic solid între SUA și România.

Diplomatul a fost însoţit de atașatul pentru apărare al SUA, colonelul Robert Kammerer, de atașatul Armatei SUA, locotenent-colonelul Andrew Rember, și de purtătorul de cuvânt al Ambasadei SUA, Emily Zeeberg.

În timpul vizitei, ambasadorul american a exprimat profunda apreciere pentru angajamentul comun față de apărarea colectivă în regiunea Mării Negre.

„A fost o prioritate pentru mine să vizitez trupele noastre de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la scurt timp după sosirea mea în România. În numele președintelui Trump, sunt mândru să transmit cea mai profundă recunoștință bărbaților și femeilor care își fac datoria, în fiecare zi, pentru a menține America puternică și în siguranță”, a declarat ambasadorul Darryl Nirenberg.

Ambasadorul a mulțumit României pentru găzduirea trupelor SUA și NATO, afirmând: „Contribuțiile active ale României la securitatea regională fac toate statele NATO mai puternice.”

Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu rămâne un centru-cheie pentru instruirea comună, coordonarea operațională și pregătirea aliaților, reflectând cooperarea militară strânsă dintre Statele Unite, România și aliații NATO.

Vizita ambasadorului Nirenberg subliniază angajamentul continuu al ambelor țări de a consolida relațiile bilaterale și de a avansa obiectivele comune de securitate, în cadrul Alianței NATO.

