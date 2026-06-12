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În plină austeritate, Ministerul Mediului sparge 12.000 euro/lună pe chirie pentru o clădire invadată de rozătoare: „Angajații nici nu deschid geamurile, de teamă să nu intre vreun șobolan peste ei”

În plină austeritate, Ministerul Mediului sparge 12.000 euro/lună pe chirie pentru o clădire invadată de rozătoare: „Angajații nici nu deschid geamurile, de teamă să nu intre vreun șobolan peste ei”
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România trece printr-o perioadă de austeritate îndelung „propovăduită” de premierul Ilie Bolojan, atât înainte de „căderea” guvernului său prin moțiune de cenzură, cât și după. Numai că realitatea bate toate declarațiile. Un exemplu, potrivit informațiilor obținute de Gândul, în exclusivitate, este chiar la Ministerul Mediului, condus de Diana Buzoianu de la USR.

  • Angajații de la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, aflată în subordinea ministerului condus de Buzoianu, au fost relocați într-o altă clădire, deținute de o firmă privată – Real Aqua Invest SA.
  • Până acum, angajații agenției își desfășurau activitatea într-un imobil al statului, administrat de RA-APPS.

Poate că o astfel de relocare nu ar fi ridicat semne de întrebare, în contextul în care totul s-ar fi făcut pentru ca angajații de la Mediu și Arii Protejate să aibă condiții de muncă bune, iar cheltuielile ministerului ar fi fost „în limite”. Mai ales, nu-i așa?, într-o perioadă de austeritate când România întreagă trebuie să strângă cureaua și să înghită în sec.

Numai că informațiile obținute de Gândul devoalează un tablou general îngrijorător. Atât din punct de vedere al stării precare în care se află noua locație aleasă, cât și al costurilor aferente.

La Ministerul Mediului s-a deschis robinetul. 60.185 lei/lună chirie pentru imobilul deținut de firma Real Aqua Invest

Sursele Gândul din cadrul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate au prezentat o situație de-a dreptul uluitoare.

În imobilul închiriat de la RA-APPS, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, aflată în subordinea Ministerului Mediului, condus de Diana Buzoianu, se plătea o chirie de 11.076 lei/lună, aproximativ 2.000 euro.

Contractul a fost semnat în data de 16 aprilie 2026 și era valabil până în data de 31.05.2026.

În „noul” imobil – deținut de firma Real Aqua Invest SA – se plătesc 60.185 lei/lună, aproximativ 12.000 de euro!

Contractul a fost încheiat pentru o lună, în data de 18.05.2026 și este valabil pentru perioada 01 – 30.06.2026.

În cadrul Ministerului Mediului, sub conducerea doamnei ministru Diana Buzoianu, o parte dintre angajații Agenției pentru Mediu au fost relocați dintr-un imobil al statului administrat de RA-APPS.

Pentru acest imobil se plătea o chirie de 11.076 lei/lună. Acum, angajații sunt mutați într-un imobil care aparține societății private Real Aqua Invest. Chiria este de 60.185 lei/lună!

Contractul cu Real Aqua Invest a fost încheiat pentru o perioadă de doar o lună. Bugetul instituției nu ar permite susținerea unei perioade mai lungi”, dezvăluie sursele Gândul.

Chirie mai mare, condiții insalubre, angajații sunt revoltați 

Aceleași surse au mai declarat pentru Gândul că, înainte de a fi semnat contractul de închiriere, în noua clădire au fost efectuate lucrări de cablare și amenajare. Banii au fost plătiți tot din fondurile instituției. Suma aproximativă ar fi fost de 50.000 de lei.

Numai că asta nu este totul. După ce că se va plăti o chirie de peste 5 ori mai mare decât la RA-APPS, angajații relocați au descoperit haosul și mizeria de la noul loc de muncă.

  • De asemenea, numeroși angajați reclamă condițiile din noul sediu.
  • În clădire există un miros persistent de mucegai, iar condițiile sunt considerate improprii pentru desfășurarea activității.

Angajații nici nu deschid geamurile, de teamă să nu intre vreun șobolan peste ei.

 Acolo lucrează aproximativ 50-60 de persoane, inclusiv angajați cu probleme medicale serioase. Sunt și persoane care au trecut prin afecțiuni oncologice, pentru care un astfel de mediu poate reprezenta o preocupare suplimentară”, au mai declarat sursele Gândul, în exclusivitate.

Ministerul Mediului: „Noi le aprobăm bugetul total pentru chirii pe toată țara, nu știm cum împart ei banii pe sedii”

La solicitarea Gândul, Mihai Drăgan – purtător de cuvânt la Ministerul Mediului – a declarat că ministerul stabilește bugetul anual pentru chirii, în toată țara, dar fiecare instituție aflată în subordinea ministerului are decizia finală în ceea ce privește cheltuirea banilor.

Astfel, decizia de a se plăti o chirie de aproape 12.000 euro/lună pentru noul sediu – insalubru, așa cum afirmă sursele Gândul – a aparținut Ralucăi Georgiana Dumitrescu, președintele ANMAP.

Nu ministerul stabilește lucrurile astea, ci conducerea fiecărei instituții.

  • Agenția Națională pentru Arii Naționale Protejate – ANANP s-a desființat în aprilie 2025.
  • A fost preluată de ANPM (cu sediul în Splaiul Independenței) și a rezultat noua ANMAP – Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate.
  • Vechiul sediu din Valter Mărăcineanu a fost schimbat și oamenii s-au mutat în Splaiul Independenței.

Din câte știu eu, aceea este clădirea INCDPM (n.red. – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului). Acolo stă și AFM (n.red. – Administrația Fondului pentru Mediu). Institutul este de stat. Dar nu cunosc detalii. Ministerul nu controlează asta.

Noi le aprobăm bugetul anual. Bugetul de anul acesta pentru chirii este cam același cu anul trecut. Doar noi le aprobăm bugetul total pentru chirii pe toată țara, nu pe fiecare clădire în parte. Așa nu știm cum împart ei banii pe sedii. Au sedii în fiecare județ, laboratoare etc. Noi nu controlăm asta.

Decizia asta este la doamna Dumitrescu, președinta ANMAP”, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, Mihai Drăgan, purtătorul de cuvânt al Ministerului Mediului.

Real Aqua Invest, 5 ani de activitate, 8 angajați, cifră de afaceri de 2,346,705 lei în 2025

Firma Real Aqua Invest are ca obiect de activitate, potrivit termen.ro, „închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”.

A fost înregistrată în data de 14 ianuarie 2021 și are sediul social în Sectorul 6 al Capitalei.

În 2025, a avut o cifră de afaceri de 2,346,705 lei și 8 angajați.

Sursa – termene.ro

Acționarul majoritar este Apa Proiect SRL (98.7461 părți sociale, 98.74%), dar mai sunt și acționari persoane fizice (1.25%).

Sursa – termene.ro

În funcția de administrator apare Ioana Liliana Drăgan, numită pe termen nelimitat.

Sursa - termene.ro

Sursa – termene.ro

Ca beneficiari apar Ioana Liliana Drăgan și Rose-Mary Hristoforov.

Sursa – termene.ro

Ioana Liliana Drăgan mai este administrator la Aquaproiect SA din București și asociat unic/administrator la Mil Trading SRL din București.

Sursa – termene.ro

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