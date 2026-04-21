Patrick André de Hillerin: Totul pentru Bolojan, totul pentru victoria împotriva românilor!

În 2012, anul în care Partidul Democrat a fost trimis la groapa de gunoi a istoriei, unde a fost găsit și refurbishat de către PNL, în județul Teleorman încă se mai păstra tradiția străbună care-i făcea pe morți să iasă la vot.

Cum acum 14 ani votul era tot secret, ca și azi, nu avem de unde ști cu certitudine cu cine au votat morții din Teleorman atunci. Dar, dat fiind că USL a obținut, în 2012, 75% dintre voturi la parlamentare în județul controlat de Liviu Dragnea, avem o vagă bănuială.

Astăzi lucrurile s-au mai schimbat, democrația s-a consolidat inclusiv prin anularea ilegală a alegerilor prezidențiale, iar morții din Teleorman nu mai votează. Sunt atât de săraci, încât pomenile electorale nu-i mai ajută, așa că nu mai au timp de prostii. Trebuie să muncească din greu să-și plătească noile impozite și taxe locale.

În schimb s-au apucat de politică și activism morții mai fandosiți ai Capitalei. Este atâta nevoie să ne apărăm valorile, pro-europenismul și cuceririle făcute în operațiunea specială împotriva deficitului, încât morții de la Bellu s-au ridicat din morminte pentru a-l apăra cu propriile rămășițe pământești pe Iie Bolojan.

Mihai Șora, care ar fi împlinit anul acesta 110 ani, a părăsit aleea scriitorilor din cimitir, unde repausa de trei ani și aproape două luni, pentru a căuta un computer sau un smartphone. Iar când a găsit așa ceva, s-a logat la contul său de Facebook, de unde a început să dea de pământ cu „clica prădătoare”, oamenii răi care îl împiedică pe „cel mai temeinic reformator al României postdecembriste”, Ilie Bolojan, să-și facă treaba.

Mihai Șora nu s-a ferit niciodată să-și asume poziții politice tranșante, nu s-a ferit să-și apere crezurile în stradă. Așa că mulți se așteptau să-l vadă și luni seară în Piața Victoriei, la mitingul pro-Bolojan la care erau așteptați 1 milion de oameni. Din păcate, filosoful n-a mai ajuns, cum și milionul ăla de susținători s-a pierdut pe drum. Marius Manole, știm, a absentat motivat: avea spectacol la Constanța. Restul, însă, ce scuză au?

S-ar putea să fie prima dată în ultimii 11 ani când conturile goale sunt mai convingătoare decât conturile false de pe rețelele de socializare, dar nu putem fi siguri.

Pentru că în sprijinul lui Ilie Bolojan apar în fiecare secundă noi și noi argumente, noi și noi dovezi ale înțelepciunii economice a acestuia, noi și noi minciuni sfidătoare.

Dan Tăpălagă, de exemplu, pare a-și fi atins vârful carierei în contorsionism logic. Într-o „reacție rapidă”, a încercat luni noapte să explice cum se cheamă „științific” ceea ce a făcut Bolojan în aproape un an de guvernare: „stoparea modelului de creștere economică bazată pe consum”. Uau. Deci așa se cheamă să aduci o țară la doi milimetri de buza recesiunii: „stoparea modelului de creștere economică bazată pe consum”.

Ceva-ceva este, totuși, adevărat în această încercare disperată a domnului Tăpălagă de a-i găsi calități lui Ilie Bolojan și de a identifica vreo urmă de rațiune în acțiunile sale îndreptate împotriva economiei românești.

Ilie Bolojan nu a stopat creșterea economică bazată pe consum, ci a stopat direct consumul. Nu că l-a stopat: l-a prăbușit de-a dreptul!

România a înregistrat deja 7 luni de scădere a consumului. Iar consumul nu a scăzut pentru că asta ar fi fost strategia economică a domnului prim-ministru, ci pentru că măsurile economice ale guvernului Bolojan i-au sărăcit pe oameni. Românii nu au încetat să mai consume ca în alți ani pentru că i-ar fi convins Marele Încruntat că o creștere economică bazată pe consum e greșită.

Românii au încetat să mai consume pentru simplul fapt că nu mai au bani. Și nu mai au bani pentru că le-au fost scoși cu forța din buzunare și conturi de trei dușmani necruțători: impozite mai mari, taxe mai mari, inflație nemiloasă.

Luni, PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Bolojan. Asta nu înseamnă aproape nimic, pentru că instituția sprijinului politic nu există în România. PSD vrea un alt prim-ministru.

Ceea ce iar nu înseamnă nimic. PSD ar fi fost îndreptățit să aibă pretenții la scaunul de premier imediat după alegerile parlamentare din 2024, când a câștigat cel mai mare număr de voturi. Acum, la un an și jumătate distanță, e cam târziu. Probabil că dacă ar avea loca alegeri duminica viitoare, PSD împreună cu PNL, USR, UDMR nu ar mai strânge destule voturi pentru a putea pretinde că pot da majoritatea necesară formării unui guvern.

Pentru asta, însă, ar fi nevoie de alegeri anticipate. Iar un asemenea fenomen – alegeri anticipate – va avea loc în România fix atunci când Ilie Bolojan va fi în stare să arate empatie. Adică niciodată.

Suntem, așadar, în criză politică. În plină criză politică. Desigur, aceasta s-ar putea rezolva rapid. Am fi putut chiar să evităm un astfel de moment, în multe moduri, dar aia e, s-a întâmplat.

Criza ar înceta extrem de rapid dacă Ilie Bolojan ar accepta că nu mai are ce face și trebuie să renunțe la funcția de care, însă, va ține cu dinții.

Ilie Bolojan nu va demisiona și va fi susținut în încăpățânarea sa mai ales de către USR. Doar că nu până la capăt, ci doar până pe 30 mai.

Aceea este data până la care USR are neapărată nevoie să stea la guvernare, pentru că până la 30 mai trebuie parafată cheltuirea fabulosului împrumut de 16,7 miliarde de euro din SAFE.

Deloc întâmplător, PSD a amânat decizia de a-i trage preșul de sub picioare lui Ilie Bolojan, astfel încât guvernul acestuia să-și poată petrece cele 45 de zile de interimat până după ce se decide cine primește banii împrumutați în numele românilor. Iar această decizie este majoritar în curtea USR, în special ministrului Miruță.

Cel mai probabil, Ilie Bolojan nu va fi dat jos din funcție printr-o moțiune de cenzură. Ilie Bolojan va fi dat jos tot în urma unui vot în parlament, dar un cu totul alt vot. Dacă PSD va vota variantele de achiziții militare propuse de USR, a doua zi USR va acționa în așa fel încât Ilie Bolojan să nu mai fie prim-ministru.

Până la urmă doar pare că se caută o victorie împotriva lui Bolojan. Ca în cele mai multe situații similare de până acum, Adevăratul învins nu va fi un politician, un premier, un șef de partid. Adevăratul învins va fi poporul român. Și învins, și cu 16,7 miliarde luați.

AUTORUL RECOMANDĂ: