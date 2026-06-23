Excluderile din PNL mai așteaptă. Ce spun surse liberale pentru Gândul

Surse liberale au declarat în exclusivitate pentru Gândul că problema principală a României este acum formarea noului guvern și nu îndepărtarea din partid a unor membri marcanți fără de care PNL n-ar mai putea merge mai departe. Mai mult, sunt liberali care la Congresul Extraordinar s-au situat de partea Guvernului Adrian Veștea dar ieri nu l-au votat.

Decapitările anunțate în PNL se amână

,,Lucrurile nu sunt ceea ce par a fi!”, spun aceleași surse care sunt sceptice că ar urma să se producă decapitări în partid.

,,Nu știu să fi spus așa ceva Ilie Bolojan” au precizat aceleași surse, pentru Gândul, referindu-se la declarațiile președintelui PNL, de la Congresul Extraordinar.

Ilie Bolojan a atenționat, duminică, la Congres, că fiecare liberal poate alege să urmeze calea partidului sau să-și prezinte demisia de onoare.

„Cine nu vrea să fie alături de noi, cine trădează partidul şi deciziile sale, cine complotează pe sub masă, aşa cum s-a întâmplat toate zilele astea, împotriva partidului nu mai poate rămâne cu noi, nu mai e loc de întors. Astăzi nu dăm pe nimeni afară, nu reglăm conturi, dar cerem o alegere. E un lucru de bun simţ: fiecare poate alege dacă este pe direcţia partidului şi respectă deciziile, sau dacă nu, există o demisie de onoare, dacă e onoare. Dar n-am văzut-o. Aşa fac oamenii serioşi”, a subliniat Ilie Bolojan, La Congreul Extraordinal al PNL.

Congresul extraordinar al PNL a decis, cu unanimitate de voturi, duminică, să ceară demisia din partid a lui Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Thuma, Alina Gorghiu și Adrian Veștea. Dacă aceștia nu demisionează, vor fi excluși din partid.

„Excluderile anunțate astăzi nu pot produce niciun efect… A sancționa pe baza unor decizii suspendate înseamnă a sfida o hotărâre judecătorească”, au afirmat surse apropiate guvernului Veștea din acel moment. Acestea au susținut că mecanismul de sancționare invocat în cadrul Congresului nu ar avea bază statutară și că procedura disciplinară ar fi fost ignorată.

„Niciun for nu poate mandata un altul să dispună excluderea. Sancțiunile sunt graduale și presupun dreptul la apărare, audiere și cale de atac”, au precizat sursele respective, pentru digi24.ro.

În plus, acestea contestă și aplicarea noului statut al partidului, adoptat recent, arătând că acesta nu poate produce efecte retroactive și că procedura ar fi fost derulată ca și cum ar fi fost deja în vigoare.

„Pe acest viciu, întreaga procedură, inclusiv Congresul, este susceptibilă de a fi anulată în instanță”, au mai susțin sursele din echipa Veștea, care au anunțat că vor sesiza forurile jurisdicționale competente.