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Fostul șef de la Metrorex e acuzat că și-a terorizat vecina, o fostă consilieră generală a Capitalei /„Liniștea o găsești doar în cimitir…”

Fostul șef de la Metrorex e acuzat că și-a terorizat vecina, o fostă consilieră generală a Capitalei /„Liniștea o găsești doar în cimitir...”
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Scandal de proporții într-un complex rezidențial din Voluntari, unde Cătălin Homor, fost director general interimar al Metrorex și fost șef al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNADNR), devenită ulterior CNAIR, a ajuns la cuțite cu vecina sa, Mirona Tudor, fostă consilieră generală a Capitalei! Petreceri zgomotoase, ordin de protecție, acuzații de amenințare și Poliția chemată de cel puțin șase ori. Conflictul a căpătat și un iz amoros după ce Homor a susținut în instanță că vecina i-ar fi făcut avansuri, pe care le-ar fi refuzat. Iar aceasta nu este singura bătălie judiciară în care este implicat Homor. Gândul a descoperit că și fosta soție a apelat la executarea silită pentru restanțe la pensia alimentară, iar în vizorul executorului a ajuns chiar vila în care locuiește.

Războiul dintre Cătălin Homor și Mirona Tudor s-a purtat, inițial, dincolo de pereții comuni ai locuințelor dintr-un complex rezidențial din Voluntari. Fosta consilieră generală a reclamat că vecinii ei, Cătălin Homor și soția actuală îi tulbură liniștea cu petreceri prelungite până noaptea târziu și zgomote de bormașină, inclusiv în weekend.

Potrivit documentelor judiciare analizate de Gândul, femeia a susținut că a încercat să rezolve situația amiabil, însă fără rezultat. În ultimii doi ani, ar fi apelat la Poliție de peste șase ori.

Numai că scandalul a depășit rapid doar problema zgomotului. Mirona Tudor a susținut că ar fi fost amenințată, iar conflictul a ajuns pe masa judecătorilor, unde a solicitat emiterea unui ordin de protecție împotriva fostului șef Metrorex și a partenerei sale.

”Reclamanta, prin avocat, solicită admiterea cererii si emiterea ordinului de protecție învederând faptul că din probele administrate rezultă fără dubiu că integritatea fizică și psihică ale reclamantei sunt puse in pericol (…) Arată că mesajul a fost mai mult o amenințare decât un adevăr. Totodată arata ca intr-un alt eveniment pârâtul a ambalat motorul autovehiculului foarte tare cu intenția de a da peste ea”. 

De cealaltă parte, soția fostului director Metrorex a explicat că mesajul despre cimitir fusese transmis pentru a-i sugera vecinei că liniștea absolută este imposibilă într-un complex cu aproximativ 40 de familii.

Aceasta a contestat și acuzațiile privind petrecerile, susținând că erau simple reuniuni de familie, organizate ocazional. A recunoscut însă că întâlnirile se prelungeau uneori până la ora 1-2 noaptea.

”Aceasta i-a făcut avansuri, la care el nu a răspuns, și tinde să creadă că a supărat-o”

Dar cea mai surprinzătoare declarație din tot dosarul vine chiar de la Cătălin Homor.

Cătălin Homor/ sursa foto: Mediafax

Fostul șef Metrorex susține că vecina i-ar fi făcut avansuri! În fața judecătorului, Homor a prezentat o explicație neașteptată pentru conflictul dintre ei.

„De când s-au mutat în complex, aceasta i-a făcut avansuri, la care el nu a răspuns și tinde să creadă că asta a supărat-o”, se arată în hotărâre, în consemnarea declarației fostului șef Metrorex.

Practic, Homor a sugerat că supărarea vecinei ar avea și un substrat personal.  Mai mult, acesta a declarat că familia sa este cea șicanată, iar copiii ar fi ajuns să fie afectați de reclamațiile repetate.

După analizarea probelor, Judecătoria Buftea a respins, la 14 mai 2026, cererea de emitere a ordinului de protecție.

„Nu se poate concluziona că această stare conflictuală a generat o stare de pericol pentru viața sau pentru integritatea fizică sau psihică a reclamantei”, au arătat magistrații.

Instanța a apreciat că zgomotele invocate nu justificau măsura solicitată și a indicat inclusiv posibilitatea unei izolări fonice deficitare a locuințelor. Hotărârea putea fi atacată cu apel.

Numai că vila din Voluntari nu a fost doar decorul scandalului dintre vecini. Aceeași proprietate a ajuns și în centrul unei dispute financiare între Cătălin Homor și fosta sa soție.

Potrivit documentelor judiciare, în noiembrie 2019, cei doi au încheiat o convenție de divorț prin care fostul șef Metrorex s-a obligat să plătească lunar 7.000 de lei pentru creșterea și educarea copilului, până în februarie 2020. Ulterior, contribuția stabilită a fost de 1.100 de euro lunar. Numai că fosta soție a reclamat restanțe și a apelat la executarea silită.

„În perioada februarie 2021 – septembrie 2021, contestatorul nu și-a achitat obligația ce-i revenea”, se arată în documentele judiciare, în prezentarea susținerilor acesteia.

Homor a contestat executarea, iar în octombrie 2023, Tribunalul București a menținut, printr-o decizie definitivă, actele de executare în limita sumei de 23.308,80 lei.

Între timp, fostul șef Metrorex obținuse reducerea pensiei alimentare de la 1.100 de euro la o șesime din veniturile sale lunare, cu efect din decembrie 2021.

Executorul a pus ochii pe vila din Voluntari

Disputa a continuat în 2024, când fosta soție a solicitat recuperarea altor restanțe, calculate inițial la 3.590,68 euro și corectate ulterior la 2.854,46 euro. Iar lucrurile au devenit serioase când executarea silită a vizat chiar locuința lui Cătălin Homor.

„În Partea III – Sarcini a fost notată urmărirea silită asupra cotei de 1/2 din imobil”, au consemnat judecătorii după analizarea extrasului de carte funciară.

Mai mult, încă din februarie 2022 fusese emisă o somație imobiliară. Homor a invocat riscul valorificării cotei sale din proprietate și a cerut suspendarea executării.

În iulie 2025, Judecătoria Sectorului 1 i-a admis cererea și a suspendat executarea până la soluționarea în primă instanță a contestației, fără ca prin această măsură să fie anulată datoria disputată.

Astfel, vila din Voluntari a ajuns în centrul a două războaie judiciare: unul cu vecina, care a cerut ordin de protecție, și altul cu fosta soție, care a apelat la executor pentru recuperarea pensiei alimentare.

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