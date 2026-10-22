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Radu Miruță își încheie mandatul cu o mare minciună. Ex-ministrul USR s-a lăudat că a deblocat drumul expres Târgu Jiu-Craiova, dar este contrazis chiar de foștii săi subalterni: „Nu s-a semnat nimic”/„Minte cu nerușinare”

Radu Miruță își încheie mandatul cu o mare minciună. Ex-ministrul USR s-a lăudat că a deblocat drumul expres Târgu Jiu-Craiova, dar este contrazis chiar de foștii săi subalterni: „Nu s-a semnat nimic”/„Minte cu nerușinare”
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Am promis că lupt pentru Gorj și-am făcut-o și o s-o fac. Alții doar au vorbit, de 14 ani, fără să facă ceva, trăind cu aceeași minciună din 4 în 4 ani”. Este declarația lui Radu Miruță, publicată în data de 19 octombrie 2026 chiar pe site-ul USR. Pe ultima sută de metri, cu doar o zi înainte de învestirea guvernului Luca Niculescu, Miruță – încă ministru interimar la Apărare și Transporturi – a anunțat că a fost semnat contractul de proiectare și excuție pentru primul lot al drumului expres Târgu Jiu – Craiova. Mai mult, acesta a declarat și că a „deblocat” și finanțarea pentru acest proiect, după ce l-ar fi găsit blocat prin sertarele biroului de ministru.

Declarațiile lui Radu Miruță, acum ex-ministru după ce USR a ieșit de la guvernare, sunt, însă, contrazise de realitate.

  • Reprezentanții PSD Gorj au reacționat vehement și îl acuză pe Miruță că „minte cu nerușinare”.
  • Gândul a solicitat punctul de vedere al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Fostul ministru USR Radu Miruță a îndreptat un deget acuzator către adversarii politici, în această speță, numai că răspunsul de la CNAIR se transformă într-o adevărată lovitură pentru acesta.

Radu Miruță: Licitația nu era gata, acum e, finanțare nu exista, acum are la nivel de minister

Pe site-ul USR, Radu Miruță afirmă cu subiect și predicat că a fost semnat contractul de proietare și execuție pentru primul lot al drumului expres Târgu Jiu – Craiova. În același timp, își asumă și un mare „merit”. El este cel care a deblocat acest proiect și, prin semnătura sa, a deblocat finanțarea.

„Am promis că lupt pentru Gorj și-am făcut-o și o s-o fac. Alții doar au vorbit, de 14 ani, fără să facă ceva, trăind cu aceeași minciună din 4 în 4 ani, la fiecare campanie electorală, chiar dacă au fost la guvernare și puteau să facă ce am făcut eu acum. Ca gorjean, a fost o onoare pentru mine să îmi pun semnătura pe deblocarea și finanțarea începutului acestui drum pe care l-am găsit blocat în sertarele ministerului”, a declarat ministrul Radu Miruță.

Zilele acestea, se precizează pe site-ul USR, ministrul USR a semnat și finanțarea: pentru acest prim lot – proiectare și execuție – și exproprierea pentru toate loturile.

„E doar o chestiune de decizie a noului ministru când va vrea să semneze contractul după clarificările CNSC. Însă licitația nu era gata, acum e, finanțare nu exista, acum are la nivel de minister. Daca vrei, se poate. Se poate să fii serios, să lupți și să fii preocupat. Se poate să arăți despre ce PSD doar a mințit în prea multe campanii electorale că se va face, s-a deblocat și finanțat în doar 3 luni. Gorjul poate fi departe, dar nu cu cei care l-au ținut prea mult timp blocat”, a mai declarat Radu Miruță.

Radu Miruță, fost ministru USR al Apărării, fost ministru interimar la Transporturi / Foto – Mediafax

Social-democrații din Gorj: Radu Miruță minte cu atâta nerușinare în legătură cu o investiție…

Declarațiile lui Radu Miruță au fost taxate vehement de social-democrații din Gorj. Aceștia au transmis în mediul online că este vorba doar despre „declarații triumfaliste” ale acestuia.

Mai mult, Radu Miruță este acuzat că „minte cu nerușinare în legătură cu o investiție strategică pentru județul Gorj.

Aceste informații ridică întrebări serioase cu privire la declarațiile triumfaliste ale ministrului Radu Miruță, care a prezentat public deblocarea licitației și alocarea fondurilor drept realizări certe.

Cum îi mai poate privi în ochi pe gorjeni, când minte cu atâta nerușinare în legătură cu o investiție…

Conducerea PSD Gorj consideră inacceptabil ca o investiție strategică pentru județ să fie folosită pentru câștiguri de imagine, în timp ce documentele oficiale indică existența unor impedimente juridice și financiare care împiedică semnarea contractului”, a trasmis biroul de presă al PSD Gorj.

CNAIR îl contrazice pe Miruță: Contractul de proiectare și execuție nu a fost semnat

În ciuda declarațiilor lui Radu Miruță, CNAIR a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, că respectivul contract de proiectare și execuție pentru Lotului 6 al Drumului Expres Filiași–Târgu Jiu NU a fost semnat.

„În ceea ce privește stadiul procedurii de atribuire a contractului pentru proiectarea și execuția Lotului 6 al Drumului Expres Filiași–Târgu Jiu precizăm următoarele:

În urma finalizării evaluării ofertelor, la data de 28.07.2026, C.N.A.I.R. – S.A. a comunicat rezultatul procedurii, desemnând câștigătoare Asocierea Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. – MIS Grup S.R.L.

  • Ulterior comunicării rezultatului, în data de 10.08.2026, doi ofertanți au formulat contestații, înregistrate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor în dosarele nr. 3257/C4/2026 și nr. 3269/C4/2026.
  • La acest moment, cele două contestații se află în curs de soluționare, C.N.A.I.R. – S.A. transmițând punctele de vedere și documentele aferente, îndeplinindu-și toate obligațiile legale care îi revin în vederea soluționării cu celeritate a acestora.

În aceste condiții, contractul de proiectare și execuție nu a fost semnat, C.N.A.I.R. – S.A. urmând să acționeze în conformitate cu soluțiile pronunțate de CNSC și cu dispozițiile legale aplicabile”, transmite CNAIR.

CNAIR îl contrazice pe Miruță: Contractul de proiectare și execuție nu a fost semnat / Foto – Mediafax

CNAIR: Finanțarea pentru contractul de proiectare și execuție a Lotului 6 al Drumului Expres Filiași – Târgu Jiu nu este aprobată

Potrivit art. 9 alin. (4) din Legea nr. 101/2016, în situația în care CNSC pronunță o soluție de menținere a rezultatului procedurii de atribuire, contractul se încheie cu ofertantul declarat câștigător chiar dacă decizia este atacată cu plângere, fără a fi necesară soluționarea definitivă a acesteia, cu respectarea termenului legal de așteptare.

„În ceea ce privește finanțarea pentru contractul de proiectare și execuție a Lotului 6 al Drumului Expres Filiași – Târgu Jiu, la data prezentei, aceasta nu este aprobată.

Toate demersurile legale ce revin C.N.A.I.R. – S.A. au fost îndeplinite în totalitate, stadiul actual al procedurii fiind următorul:

În conformitate cu Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 133/2021 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 – 2027 alocate Romaniei, în vederea cuprinderii în buget a unui proiect nou, C.N.A.I.R. – S.A. avea obligaţia să transmită Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Formularul nr. 1 – Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din fonduri europene.

  • Ianuarie 2025: CNAIR a transmis către MTI Fișele de fundamentare inițiale (Formularul Cod 1) pentru etapele proiectului „Autostrada Craiova – Filiași și Drum Expres Filiași – Târgu Jiu”:

Adresa nr. 92/7333/28.01.2025: Etapa 1 (Loturile 1, 2 și 3), în valoare de 7.877.968 mii lei.

Adresa nr. 92/7331/28.01.2025: Etapa 2 (Loturile 4, 5 și 6), în valoare de 8.658.798 mii lei.

  • 18 August 2026: Ca urmare a deciziei de oportunitate de la nivelul conducerii MTI (înregistrată cu nr. 92/115514), CNAIR a retransmis Formularul Cod 1 revizuit (adresa nr. 92/115544), izolând exclusiv cheltuielile aferente Lotului 6 de lucrări, cu o valoare reconfigurată la 3.565.792 mii lei.

În aceeași zi, MTI – DGPET a transmis prin e-mail formularul avizat de principiu”, explică reprezentanții CNAIR.

Solicitările de alocare bugetară (august 2026)

În ceea ce privește solicitările de alocare bugetară, CNAIR – la solicitarea Gândul – a făcut următoarele precizări.

  • 20 August 2026: Prin adresa nr. 92/116487, CNAIR a înaintat către structurile de specialitate din MTI (DGPET, DACRTM și DE) propunerile de suplimentare a creditelor de angajament pentru anul 2026:

Formularele F23 (pentru introducerea în bugetul de cash).
Formularele F29 (pentru includerea obiectivului în Programul de Investiții Publice – PIP), în cadrul Titlului 56 (Proiecte FEN postaderare 2021-2027, art. 56.48 FEDR).

  • 27 August 2026: MTI – DGPET a transmis către CNAIR Formularul Cod 23 aprobat (nr. 28686). În paralel, MTI – DACRTM a înaintat către Ministerul Finanțelor propunerea oficială de actualizare a PIP pe anul 2026, solicitând suplimentarea creditelor de angajament”, precizează reprezentanții CNAIR.

Stadiul actual și blocajul procedural. Decizia, la Ministerul Finanțelor, nu la Transporturi

Potrivit CNAIR, la acest moment, semnarea efectivă a contractului de proiectare și execuție pentru Lotul 6 este strict condiționată de emiterea aprobărilor din partea Ministerului Finanțelor. Aprobarea dată de Ministerul Transporturilor – respectiv de ministrul Radu Miruță, „este insuficientă conform Legii Finanțelor Publice nr. 500/2002”.

„În prezent, documentația se află pe fluxul de analiză și avizare la Ministerul Finanțelor.

Semnarea efectivă a contractului de proiectare și execuție pentru Lotul 6 este strict condiționată de emiterea aprobarilor din partea MF privind:

  • Suplimentarea creditelor de angajament pe cash.
  • Modificarea corespunzătoare a Programului de Investiții Publice (PIP).

Concluzie:

Aprobarea de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a Formularului F23 este insuficientă conform Legii Finanțelor Publice nr. 500/2002, semnarea contractului de proiectare și execuție fiind blocată de drept până la data la care Ministerul Finanțelor aprobă în mod oficial atât suplimentarea creditelor de angajament prin bugetul pe cash, cât și Formularul F29, operaționalizând astfel actualizarea PIP pe anul 2026 solicitată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii”, a transmis CNAIR, în exclusivitate pentru Gândul.

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