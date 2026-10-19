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În prag de plecare de la Ministerul Apărării, Miruță anunță ce se va întâmpla cu clubul Steaua

În prag de plecare de la Ministerul Apărării, Miruță anunță ce se va întâmpla cu clubul Steaua
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În prag de plecare de la Ministerul Apărării, Radu Miruță a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, ce măsuri a luat pentru viitorului clubului de fotbal Steaua București. Acesta a devăluit că există interes din partea unui investitor capabil să susțină financiar echipa.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Radu Miruță spune că a transferat coordonarea activității clubului către secretarul general al Ministerului Apărării, în cadrul unui plan de optimizare a activității.

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Potrivit ministrului interimar, discuțiile pentru asocierea clubului au avansat cu sprijinul unuia dintre membrii „generației de aur”. Miruță spune că există un investitor suficient de mare pentru a acoperi nevoile financiare ale clubului și a subliniat că negocierile au început să prindă contur.

„Cum rămâne cu Steaua? Pentru optimizarea activității la club am dispus mutarea coordonării activității de la Steaua către secretarul general al Ministerului Apărării. Cu implicarea unuia dintre membrii generației de aur, am făcut pași pentru mult muncita și mult așteptata asociere în vederea promovării.

Există interes din partea unui investitor suficient de mare pentru nevoia financiară a clubului, discuțiile începând să prindă contur”, a transmis Radu Miruță pe Facebook.

Ce trebuie să se schimbe pentru ca Steaua să poată promova

Miruță mai spune că trebuie modificată legea de organizare a Ministerului Apărării, astfel încât să poată fi înființată o nouă societate comercială, variantă cerută în discuțiile cu toți potențialii investitori de până acum. Ministrul a explicat că modificarea nu a putut fi realizată în cele 5 luni de guvern interimar, perioadă în care proiectul nu a trecut de această etapă.

„Mai trebuie, însă, modificată legea de organizare a Ministerului Apărării, astfel încât să poată fi înființată o nouă societate comercială, varianta cerută în discuțiile cu toți potențialii investitori de până acum. Această etapă nu a putut fi legal parcursă în cele 5 luni de guvern interimar”.

În finalul mesajului, Miruță și-a exprimat convingerea că demersurile pentru dezvoltarea clubului vor continua, indiferent de schimbările politice.

„Am toată convingerea că lucrurile începute pentru a duce Steaua la adevăratul potențial nu vor mai putea fi oprite de nicio forță politică. Suporterii și sportivii Stelei merită asta și au puterea să ghideze politicul într-acolo”.

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