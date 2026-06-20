După ce primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost audiat la DNA și plasat sub control judiciar, pe fondul unor acuzații de mită legate de o autorizație emisă în perioada în care conducea Sectorul 6, Gândul publică informații despre un alt proiect imobiliar dezvoltat în administrația condusă de prim-vicepreședintele PNL. Este vorba de un proiect rezidențial evaluat la 65 de milioane de euro, aprobat de Ciprian Ciucu pentru un om de afaceri controversat din Oradea, descris în presa locală drept un „rechin imobiliar” și apropiat al lui Ilie Bolojan.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat”.

Este prima declarație pe care a făcut-o primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, după audierile de la DNA. Edilul respinge acuzațiile, susține că își va duce mandatul până la capăt și că va colabora cu organele judiciare.

În același timp, potrivit informațiilor obținute de Gândul, Ciprian Ciucu, principalul aliat politic al premierului, ar fi parafat un proiect de aproximativ 65 de milioane de euro în beneficiul unui dezvoltator imobiliar din Bihor, Ștefan Kopanyi.

Omul de afaceri este cunoscut și ca apropiat al lui Ilie Bolojan. Iar când vorbim despre această relație, există și dovezi greu de contestat: CANCAN.RO a surprins imagini cu cei doi la restaurant din București, cu specific italian, alături de soții. Pesemne că întâlnirea a fost informală, ca între prieteni.

Numele lui Ștefan Kopanyi este cunoscut mai ales la nivel local, în Oradea, oraș în care Ilie Bolojan a fost primar, fiind prezentat în unele materiale de presă drept un „rechin imobiliar”. S-a speculat chiar că premierul ar deține un apartament într-unul din blocurile construite de el în oraș.

Întâmplător sau nu, amicul lui Bolojan și-a extins activitatea imobiliară și în București, dezvoltând proiecte de amploare în Sectorul 6, în perioada în care Ciprian Ciucu, aliatul premierului, se afla la conducerea primăriei.

În 2023, Ciucu a semnat și inițiat proiectul de hotărâre prin care a fost aprobat Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul din Bulevardul Ghencea nr. 79D, vizând construirea unui ansamblu de locuințe colective și funcțiuni complementare pe o suprafață de 12.203 mp.

Incendiul care a făcut loc buldozerelor: Ștefan Kopanyi a pus mâna și pe ruinele Antrefrig

În noiembrie 2024 Kopanyi a obținut autorizația de construcție și a anunțat cu mare fast ce colos va construi în sectorul lui Ciucu.

”Ansamblul Prima Astera va însuma 491 de apartamente dezvoltate în două faze, cu 294 de unități realizate în prima faza de construire. Noul proiect va pune la dispoziția cumpărătorilor studiouri, apartamente cu două și trei camere, dar și apartamente tip duplex, cu trei și patru camere, cu suprafețe generoase, la ultimele două etaje ale clădirii”.

Ștefan Kopanyi a continuat să se miște „ca uns” pe piața imobiliară din București, unde continuă să își extindă proiectele de anvergură. Unele în niște circumstanțe care nasc multe semne de întrebare.

Unul dintre cele mai recente vizează chiar terenul fostei fabrici Antrefrig, distrusă în urma unui incendiu puternic, anul trecut, despre care presa a relatat un lucru suspect. Și anume că o firmă din Oradea a obținut aviz să construiască un proiect rezidențial pe fosta platformă.

Și ghiciți cine se află în spatele acestei firme care a anunțat o investiție de 140 de milioane de euro … nimeni altul decât același Ștefan Kopanyi (deține 23 de firme în portofoliu).