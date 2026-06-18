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Cât costă Commodore Callback 8020, „smartphone”-ul cu clapetă care te deconectează de la internet

Cât costă Commodore Callback 8020, „smartphone”-ul cu clapetă care te deconectează de la internet
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Legendara companie Commodore renaște în 2026 cu ajutorul unui „smartphone” denumit Callback 8020, un telefon „retro” cu clapetă, care promovează deconectarea de la universul digital prin limitarea accesului la rețelele sociale și dezactivarea notificărilor.

Nostalgia prinde aripi cu acest telefon cu clapetă de la Commodore, scrie larazon.es. Terminalul se adresează atât bâtrânilor, cât și tinerilor, mai exact celor care stau „lipiți” de smartphone-uri și nu mai pot să se „deconecteze” de la internet, până la „punctul de fierbere” materializat, de obicei, în anxietate.

Brandul legendar Commodore, cunoscut exclusiv din industria calculatoarelor, a renăscut cu ajutorul youtuber-ului Christian „Peri Fractic” Simpson, care a cumpărat drepturile de producție, ne prezintă un smartphone cu design clasic, de tip „clamshell”, care te deconectează (în mod intenționat) de la internet.

Commodore vrea să ne protejeze de „doomscrolling”

Commodore Callback 8020 rulează sistemul de operare Sailfish OS, având chiar și un magazin cu aplicații. Telefonul te poate deconecta de la rețelele sociale pentru a te proteja de fenomenul „doomscrolling”.

De fapt, acest telefon nu doar că împiedică instalarea unor aplicații, dar te „protejează” de TikTok sau Instagram, care nu vor avea acces la servere, deoarece Commodore Callback 8020 nu permite acest lucru.

Serviciile esențiale, precum WhatsApp, Spotify sau Google Maps, funcționează pe telefonul Commodore, care are un cip MediaTek Helio G81 și o memorie RAM de 4 GB.

Spațiul de stocare este de 64 GB, cu posibilitatea de extensie prin slot micro-SD. Ecranul principal este unul IPS de 3,25 inci, cu rezoluție 480×640 pixeli, iar cel de notificări „retro” are 1,77 inci.

Conectivitatea este asigurată de LTE, Wi-Fi, Bluetooth și aGPS. Bateria de 1.550 mAh se încarcă printr-un port USB-C.

Cât costă Commodore Callback 8020

Commodore Callback 8020 va costa între 425 euro – 550 euro.

Cei de la Commodore spun că ideea sa este de a acoperi o nevoie neexplorată până în prezent de smartphone-uri, cu o abordare îndrăzneață, originală și atractivă, care urmărește să ne împiedice să fim lipiți de ecranele colorate și care surprinde gustul pentru „retro” care a prins rădăcini în rândul tinerilor.

Nu este surprinzător faptul că Commodore vorbește despre o „fricțiune conștientă” care ar fi un impuls similar cu cel care a reînviat camerele digitale sau analogice mai vechi, discurile de vinil și tot felul de produse care ne „deconectează” de la internet.

Sursa foto: LaRazon

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