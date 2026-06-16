Subvenții APIA pentru apicultori. Până când pot fi depuse cererile și câți bani sunt alocați

Subvenții APIA pentru apicultori. APIA a publicat ghidul pentru sprijinul financiar acordat sectorului apicol în cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027. Apicultorii pot depune o singură cerere de plată, însoțită de documentele necesare, până la 31 iulie 2026, la orice centru județean APIA sau la cel al municipiului București.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA a anunțat publicarea ghidului informativ privind finanțarea acordată sectorului apicol prin Planul Strategic 2023-2027. Documentul oferă apicultorilor și asociațiilor de profil informații despre condițiile de accesare a sprijinului, completarea documentelor și depunerea cererilor de plată pentru anul 2026.

Subvenții APIA pentru apicultori: sprijin de peste 12 milioane de euro, în 2026

De menționat faptul că apicultorii pot să își depună cererile până la data de 31 iulie 2026, așa cum prevede regulamentul. Aceștia au posibilitatea să depună o singură cerere de plată. Cererea trebuie să fie însoțită și de documentele justificative. Instituția precizează că documentele depuse în copie trebuie certificate „conform cu originalul” și semnate de solicitant. Cheltuielile eligibile pentru intervențiile apicole pot fi realizate începând cu 1 ianuarie și până la data depunerii cererii de plată.

Pentru anul 2026, sectorul apicol beneficiază de un sprijin financiar de peste 12,16 milioane de euro, finanțat în mod egal de Uniunea Europeană și de bugetul de stat. APIA va efectua plățile după finalizarea verificărilor administrative și a controalelor necesare pentru stabilirea sumelor eligibile.

Plățile vor fi efectuate după controlul administrativ

„Valoarea sprijinului alocat pentru anul 2026 este de 12.163.260 euro, din care 6.081.630 euro reprezintă 50% contribuția Uniunii Europene și 6.081.630 euro reprezintă 50% contribuția României, de la bugetul de stat. Pentru plăţile anului 2026, cursul de schimb este stabilit la valoarea de 5,0968 lei. Plata sprijinului financiar se va efectua de către APIA după controlul administrativ al tuturor cererilor de plată, controlul la fața locului, verificarea rezonabilității costurilor, centralizarea sumelor eligibile în vederea încadrării în cuantumul unitar planificat și în plafonul alocat pentru fiecare intervenţie accesată conform PS PAC 2023-2027 și stabilirea sumei eligibile la plată a fiecărei cereri de plată”, transmite APIA.

Pentru a facilita accesarea fondurilor, APIA a publicat pe site-ul instituției formularele necesare, listele cu produse autorizate și stupine acreditate. Sunt emise și alte materiale informative dedicate apicultorilor care solicită sprijin financiar în 2026.

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