Veste pentru fermieri. APIA a început să elibereze adeverințele pentru subvenții. Cine se încadrează

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început să elibereze adeverințele pentru subvenții. În acest sens, mai mulți beneficiari vor putea intra în posesia acestor documente. Se încadrează cei care au solicitat sprijin pentru mai anumite categorii, iar lista se găsește mai jos.

APIA eliberează aceste adeverințe fermierilor care au făcut o solicitare scrisă. Prin intermediul acestei adeverințe, fermierii confirmă că au depus, pentru anul în curs, Cerea de Plată, arată Agrointel.ro.

Sprijinul de bază este oferit în următoarele cazuri:

  • Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS);
  • Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS);
  • DR-01 – Agro-mediu și climă pe pajiști permanente;
  • DR-02 – Agro-mediu și climă pe terenuri arabile, inclusiv Pachetul 7 – angajamente tranzitate din PNDR 2014-2020;
  • DR-04 – Agricultură ecologică – conversie;
  • DR-05 – Agricultură ecologică – menținerea certificării;
  • DR-09 – Zone afectate de constrângeri naturale – Zona Montană (ANC_ZM);
  • DR – 10 – zone afectate de constrângeri naturale semnificative;
  • DR-11 – Zone afectate de constrângeri naturale specifice.

Adeverința confirmă, la data emiterii, suprafața eligibilă la plată și faptul că s-au făcut verificările administrative sau s-au folosit datele din cererea înregistrată în sistemul APIA (IACS/AGI), pentru stabilirea eligibilității intervențiilor din convențiile cu băncile. Adeverința confirmă că fermierul este eligibil pentru plăți și nu este exclus de la subvenții, respectă condițiile legale și a fost verificat administrativ. Pe baza ei, poate obține un credit în avans de până la 90% din suma estimată a subvențiilor APIA.

Ce transmite APIA

„Reamintim fermierilor că potrivit Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.703/2013 privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia convențiile dintre instituțiile financiar bancare și nebancare și APIA, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate de instituția noastră în baza adeverințelor eliberate de APIA, cu modificările și completările ulterioare, dobânda aferentă acordării creditelor de către instituțiile financiare bancare va fi de RON-ROBOR 6M + maximum 2%, iar dobânda aferentă acordării creditelor de către instituțiile financiare nebancare va fi de RON-ROBOR 6M + maximum 8%”, se arată în comunicatul APIA.

Recomandări pentru fermieri

APIA recomandă fermierilor să compare atent ofertele de creditare, inclusiv costurile și comisioanele, pentru a alege soluția cea mai potrivită. Adeverințele pot fi solicitate și electronic, direct către centrele APIA, pentru eficientizarea proceselor și reducerea impactului asupra mediului. De asemenea, toate convențiile cu băncile și instituțiile de garantare sunt publicate pe site-ul APIA pentru transparență.

„În acest mod, APIA își reafirmă angajamentul de a sprijini fermierii prin instrumente eficiente de facilitare a accesului la finanțare, contribuind la stabilitatea și dezvoltarea durabilă a sectorului agricol”, se mai arată în comunicatul APIA.

