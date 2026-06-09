Paul din Focșani a cumpărat un pepene la 21 lei, din Kaufland. Abia când a ajuns acasă și l-a tăiat, și-a dat seama ce „țeapă” a luat.

Paul din Focșani a cumpărat un pepene la 21 lei, din Kaufland

„Bună ziua! Marfa Kaufland România!”, exclamă un client, după ce a cumpărat un pepene verde din Kaufland.

Pe etichetă, totul pare în regulă: Pepene verde, greutate 4,6 kg, preț 20,90 lei.

Din păcate, după ce a tăiat pepenele, Paul din Focșani a avut o surpriză neplăcută: fructul era aproape crud.

Postarea omului a adunat 2.318 like-uri, 1.479 comentarii și 471 distribuiri, până la momentul redactării acestei știri.

„Păi îi verde. Așa scrie pe etichetă. Ce-i greșit?”, glumește cineva.

Altcineva îl ceartă chiar pe cumpărător: „Sunteți incredibili. De ce luați în sezonul ăsta, nu sunt tocmai Ok. Nu aveți răbdare să mâncați românești?”

Un alt comentator spune că Paul poate merge cu bonul de casă pentru a primi banii înapoi.

„Dacă îl cultivi în grădina ta, ești sigur că e bun? Nu, doar după ce îl tai. Kaufland pățește la fel. Când l-a cumpărat, a riscat”, scrie un alt internaut.

Precizările Kaufland

„Ne cerem scuze pentru situația relatată. Invităm clientul să se prezinte la Biroul de Informații din magazin pentru returnarea contravalorii produsului, pe baza bonului fiscal.

Tratăm cu atenție fiecare feedback primit și facem eforturi constante pentru a le oferi clienților noștri produse proaspete, de calitate și o experiență plăcută la cumpărături”, a transmis Echipa de Comunicare și Corporate Affairs Kaufland România’

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