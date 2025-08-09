Prima pagină » Video » Cum alegem un PEPENE copt și dulce. Cele mai tari ponturi, direct de la producători

Cum alegem un PEPENE copt și dulce. Cele mai tari ponturi, direct de la producători

Oana Zvobodă
09 aug. 2025, 09:00, Video
Cum alegem un PEPENE copt și dulce. Cele mai tari ponturi, direct de la producători
Galerie Foto 8

Pepenele, cel mai iubit fruct al verii, este prezent, în această perioadă, pe toate tarabele din piețe. Pentru mulți români, selecția rămâne o combinație de instinct și experiență, însă unii merg și pe cunoștințele vânzătorilor și încredere. Chiar și așa, sunt câteva aspecte pe care trebuie să le iei în considerare atunci când alegi un pepene.

Ionela este producător din Dăbuleni. Are un stand cu pepeni în Piața Obor, în fiecare an, din iulie până în octombrie. Aceasta a spus, pentru Gândul, că recolta din 2025 a fost bună, însă și costisitoare.

Recolta a fost bunicică, dar s-au investit mulți bani pentru că la noi este pământul foarte nisipos și, fiind secetă, a avut nevoie de foarte multă apă.

A fost secetă. De aceea sunt și foarte buni, dar noi am investit foarte mult să-i aducem în stadiul în care sunt”, a spus Ionela.

Un pepene bun ar trebui să sune „gros”

Un producător de pepeni știe cel mai bine cum ar trebui să arate un fruct copt și gustos – trebuie să aibă dungile bine definite, să aibă codița verde și să sune „gros”.

„Oamenii de acasă trebuie să meargă și să caute producătorii. Aceștia au cei mai buni pepeni. Noi, la piață, aducem ce este mai bun, selectați. Un pepene bun ar trebui să sune gros, să aibă dungile bine definite, să aibă codița verde pentru că așa ne dăm seama că e proaspăt. Nu ținem cont de pată galbenă sau ce se mai zice. Pata se face în funcție de cum a stat pepenele pe pământ.

Avem două soiuri de pepene roșu: karistan și pată neagră. Acestea sunt cele mai dulci soiuri. Există și alte soiuri care, dacă se coc cum trebuie, sunt foarte bune”, a explicat producătorul.

Cum alegem un pepene copt și dulce

Și pepenele galben trebuie să îndeplinească mai multe criterii pentru a fi bun și copt. El poate fi ales mai ușor după miros.

„Cel galben are multe soiuri. Sunt zemoși, portocaliu zemos, cu miezul verde, există și mai cremoși, ca banana. Sunt multe soiuri de pepene galben. La cel galben, copt, se vede după culoare și după miros”, a spus Ionela.

Totodată, un pepene ar trebui să se simtă mai greu decât pare atunci când este ridicat. Asta înseamnă că fructul are un conținut mai mare de apă și, deci, este mai dens, rezultând un pepene mai dulce.

Beneficiile pepenelui roșu:

  • reduce rezistența la insulină;
  • scade sau restabilește tensiunea arterială;
  • îmbunătățește digestia;
  • bogat în vitamina C;
  • sprijină sănătatea oaselor;
  • susține sănătatea inimii.

Beneficiile pepenelui galben:

  • protejează vedere și susține sănătatea ochilor;
  • susține sănătatea inimii;
  • susține sănătatea pielii și a părului;
  • susține sistemul imunitar.

