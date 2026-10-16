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Producția Dacia a scăzut cu aproape 20% în luna septembrie. Uzina de la Mioveni a fabricat puțin peste 1.000 de mașini pe zi

Producția Dacia a scăzut cu aproape 20% în luna septembrie. Uzina de la Mioveni a fabricat puțin peste 1.000 de mașini pe zi
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Producția uzinei Dacia de la Mioveni a înregistrat o scădere semnificativă în septembrie, când fabrica a asamblat cu aproape 20% mai puține mașini față de aceeași lună a anului precedent. Volumul zilnic a coborât la aproximativ 1.060 de mașini, pe fondul cererii mai slabe de pe piața din România și din Europa, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

Automobile Dacia din Mioveni a produs în luna septembrie 23.355 de vehicule, cu -19,55% față de volumul din septembrie 2025, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Este a doua cea mai mare scădere lunară a producției de la începutul anului, excluzând luna august, când fabrica și-a suspendat în mare parte activitatea pentru lucrările de revizie tehnică.

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Dacia a redus ritmul de producție după reluarea activității

După perioada de revizie, uzina de la Mioveni a revenit la un ritm de aproximativ 1.060 de autoturisme pe zi, cu aproximativ 100 de unități sub nivelul anterior. Cifrele pentru luna septembrie, raportate de ACAROM pe baza datelor companiei și a numărului de zile lucrătoare, confirmă această tendință.

De la începutul anului, Dacia a produs 182.558 de vehicule, cu 14,9% mai puține față de perioada similară din 2025. Diferența se apropie de 32.000 de mașini, a căror valoare de piață depășește 600 de milioane de euro.

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Datele mai arată și o reducere a volumului mediu lunar al uzinei în lunile fără remont. Dacă în 2025 media a fost de 26.164 de vehicule, în 2026 aceasta a coborât la 22.352 de unități. Diferența ajunge astfel la aproximativ 3.800 de mașini pe lună, potrivit estimărilor. De asemenea, pe baza cifrelor raportate și a declarațiilor directorului Dacia România, volumul producției uzinei din Mioveni va atinge la finalul anului 255.000 de vehicule.

Directorul Dacia România: „Piața din România nu ne ajută deloc”

Mihai Bordeanu, directorul Dacia România, a explicat pentru Profit.ro că reducerea producției reflectă evoluția pieței și necesitatea adaptării volumelor la cerere.

„Producția e adaptată cererii, bineînțeles, și noi suntem datori să ne recalibrăm ori de câte ori există fluctuații în cerere și aici vorbim nu numai de piața din România, ci evident de toate piețele pe care Dacia e activă. Piața din România nu ne ajută deloc, evident. Asta am mai discutat, știm cu toții ce se întâmplă. Știm cu toții că Rabla n-a fost suficientă, absolut deloc. Nu s-a ridicat nici măcar la jumătatea nivelului la care era în anii trecuți”.

Ford Otosan, creștere la Puma, scădere pe Courier

Cealaltă uzină auto din România, Ford Otosan, a produs în luna septembrie 22.421 vehicule, adică o scădere de 4% față de aceeași lună a anului precedent. Evoluția diferă însă în funcție de model. Producția Ford Puma a ajuns la 16.348 de unități, cu 16% peste nivelul din septembrie 2025. În schimb, modelul comercial Courier a înregistrat 6.073 de unități, cu 35% mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cifrele pe toate cele nouă luni, adică primele trei trimestre ale anului, arată că producția uzinei din Craiova s-a ridicat la 173.157 de vehicule, cu 6% sub nivelul din perioada similară a anului trecut. În cazul modelului Courier, disponibil atât în versiunea pentru pasageri, cât și în varianta pentru transportul mărfurilor, producția a ajuns la 59.558 de vehicule. Diferența față de anul trecut se apropie de 10.000 de unități, iar scăderea procentuală este de 14%.

În total, Ford Otosan a produs cu 11.521 de vehicule mai puțin decât în primele nouă luni ale anului, diferență a cărei valoare de piață se apropie de 300 de milioane de euro.

Producția auto din România a scăzut cu 10,9% în primele nouă luni ale anului

Cele două mari fabrici auto din România au produs împreună 45.776 de vehicule în septembrie, în scădere cu 12,6% față de nivelul de anul trecut. Bilanțul primelor nouă luni din 2026 indică un total de 355.715 de vehicule fabricate în România, în scădere cu 10,9% față de perioada similară a anului trecut.

De asemenea, în intervalul ianuarie-septembrie, producția națională a fost cu 43.484 de vehicule sub nivelul din primele trei trimestre ale anului 2025.

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