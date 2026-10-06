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Uzina Dacia încearcă să scape de angajați, pe fondul scăderii producției. Compensații record, cea mai mică primă, 45.000 lei net

Uzina Dacia încearcă să scape de angajați, pe fondul scăderii producției. Compensații record, cea mai mică primă, 45.000 lei net
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Uzina de automobile Dacia lansează un nou program de plecări voluntare pentru salariații care optează să încheie mai devreme contractul de muncă, cu acordul părților. Măsura vine ca urmare a scăderii producției la Mioveni. Compania precizează că programul are caracter strict voluntar, iar decizia aparține exclusiv angajaților. La începutul acestui an, Dacia a derulat o campanie similară. Atunci, 900 de salariați au optat să plece de la Uzina Dacia din Mioveni, iar în iunie, aproximativ 200 de ingineri și specialiști de la Centrul Tehnic Titu și de la Automobile Dacia au beneficiat de sume importante de bani, în urma plecărilor voluntare inițiate de companie.

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Un document intern transmis salariaților anunță un nou program de plecări voluntare, în contextul în care compania își adaptează numărul de angajați la situația actuală a pieței. În nota de informare se precizează că programul are loc ’’în contextul provocărilor din industria auto, pentru a menține competitivitatea și a adapta activitatea la noua strategie FutuReady”, fiind invocată “ajustarea structurii de personal și optimizarea costurilor”.

Plecări voluntare, din cauza reducerii producției

Liderul Sindicatului Autoturisme Dacia, Viorel Ungureanu, a declarat pentru Profit.ro, că măsura este strâns legată de reducerea producției după revenirea din remont, la finalul verii.

„Compania a inițiat a treia tranșă de disponibilizări voluntare, deoarece după remont s-a redus producția cu încă 100 de vehicule pe zi, astfel că acum avem 1.060 de vehicule pe zi. S-a ajustat programul de la două schimburi și jumătate la două schimburi și un sfert. Asta a condus la un excedent de personal care va fi reglat cu aceste plecări voluntare„, a declarat liderul sindical.

Chiar dacă întreaga campanie de plecări este bazată pe decizia voluntară a angajajaților, având în cont primele acordate de companie, în nota internă se vorbește explicit despre „reducerea/încetarea activității, finalizarea de proiecte, automatizare, robotizare, digitalizare, modificarea structurilor organizatorice care au ca și consecință suprimări de posturi și/sau ajustarea echipelor”.

Salarii compensatorii, nu concedieri forțate

În acest fel, Dacia vine cu o soluție avantajoasă pentru angajați, respectiv rezilierea contractelor de muncă cu acordul părților și plata unei prime, în locul unor concedieri forțate. Înscrierea în program se va face în perioada 5 – 20 octombrie, iar plățile se vor face între 21 și 23 octombrie. Contractele de muncă vor înceta de la 1 noiembrie. Sumele care vor fi acordate variază între 45.000 lei net pentru angajații cu o vechime mai mică de doi ani, ajungând până la 210.000 lei net pentru cei cu o vechime mai mare de 16 ani.

  • până la 2 ani vechime: 45.000 de lei net;
  • între 2 și 4 ani: 85.000 de lei net;
  • între 4 și 8 ani: 125.000 de lei net;
  • între 8 și 12 ani: 150.000 de lei net;
  • între 12 și 16 ani: 180.000 de lei net;
  • peste 16 ani: 210.000 de lei net.

Există și o situație specială, și anume, angajații care au o boală profesională confirmată sau un accident de muncă soldat cu invaliditate pot primi 240.000 de lei net, indiferent de vechimea în muncă.  La aceste sume se adaugă regularizarea zilelor de concediu de odihnă aferente lunii octombrie, în funcție de perioada efectiv lucrată în 2026.

Cine este vizat în mod special

În document, conducerea recomandă acest program în special angajaților care lucrează în zone unde activitatea va fi redusă sau va înceta, sau în domenii unde munca va fi automatizată sau robotizată. De asemenea, programul se adresează salariaților care au recomandări medicale privind schimbarea locului de muncă și care ar putea avea dificultăți în a ocupa alte posturi în limita disponibilităților existente.

Angajații aleg, compania aprobă sau respinge cererile

Programul apare într-un moment în care industria auto trece printr-o perioadă de transformare accelerată, marcată de automatizare, robotizare și schimbări în structura producției. Documentul transmis angajaților subliniază că măsura face parte dintr-un proces mai amplu de transformare a organizației și nu reprezintă o concediere colectivă. Angajații decid dacă solicită plecarea, iar compania își rezervă dreptul de a aproba sau respinge cererile, în funcție de nevoile activității. Pentru posturile identice din cadrul aceleiași echipe, decizia managerială va ține cont de criterii precum competențele relevante pentru necesitățile operaționale, performanța și gradul de polivalență al angajaților.

De la începutul anului, peste o mie de salariați de la Dacia au optat pentru salarii compensatorii

În iunie, aproximativ 200 de ingineri și specialiști din cadrul Centrului Tehnic Titu și din cadrul Automobile Dacia au încasat sume importante de bani în cadrul unei campanii de plecări voluntare inițiate de companie. Potrivit unor surse din interiorul Dacia, campania face parte din programul Renault Group de reducere a personalului din zona de Cercetare & Dezvoltare, ca urmare a reducerii semnificative a proceselor de proiectare și dezvoltare a autovehiculelor.

Campania din iunie a avut „un caracter proactiv” după cum au precizat sursele, pentru a le oferi angajaților oportunitatea unei tranziții bazate pe protecție socială, financiară. Pentru plecările voluntare au fost vizați și atunci angajații cu contracte de muncă pe durată nedeterminată, în secțiile cu reorganizări, proiecte la final ori reducerea echipelor. Desfacerea contractelor de muncă s-a făcut și atunci prin acordul părților, începând cu data de 6 iulie 2026.

La începutul acestui an, Dacia a derulat o campanie similară pentru poziții din uzina Dacia din Mioveni, sumele acordate angajaților fiind între 22.000 lei și 210.000 lei, cu o valoare de 240.000 lei pentru persoanele cu boli profesionale și invalidități, produse în accidente de muncă pe perioada contractului cu Dacia. Campania a vizat atunci aproximativ 900 de angajați.

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