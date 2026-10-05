Uzina Dacia de la Mioveni își oprește activitatea pentru două zile. Ce se întâmplă cu salariile angajaților

Compania Automobile Dacia S.A. a anunțat că oprește producția de la fabrica de la Mioveni, timp de două zile, din cauza cererii scăzute de pe piață. În același timp, compania a început și un alt treilea program de plecări voluntare.

Activitatea de la uzina Dacia de la Mioveni va fi sistată în zilele de 9 și 12 octombrie, potrivit unei notificări interne transmite angajaților.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„În contextul evoluției pieței auto și a necesității alinierii nivelului de producție la volumul comenzilor, activitatea în zilele de 9 și 12 octombrie 2026 va fi adaptată după cum urmează: a) Uzina Vehicule Dacia (UVD) își va întrerupe activitatea de producție”, se arată în document, potrivit Hotnews.ro.

Ce se întâmplă cu salariile personalului de la uzina Dacia de la Mioveni

Angajații de la uzina Mioveni, care nu vor lucra în cele două zile, vor fi plătiți, potrivit contractului individual de muncă, se arată în notificare.

„Salariații care nu vor fi programați la lucru vor rămâne la domiciliu și vor beneficia de drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă”, a mai precizat Compania.

Unii angajați vor continua să-și desfășoare activitatea

Activitatea de la uzina Dacia de la Mioveni nu va înceta complet. Angajații din anumite departamente vor continua să își desfășoare obligațiile de lucru.

„Pentru asigurarea continuității unor activități esențiale și pentru pregătirea reluării lucrului în condiții optime, se vor desfășura, în mod excepțional, următoarele activități: retușuri și realinieri;

fabricație și expediții de piese de schimb;

activități logistice aferente și descărcări de camioane;

inventarierea pieselor;

întreținerea instalațiilor, curățenie tehnologizată, activități 5S;

teste în urma implementării tehnologiilor noi în Caroserie;

activități de alimentare și stabilizare a fluxurilor în departamentele Caroserie și Vopsitorie. b) Celelalte direcții conexe își vor adapta programul de lucru și efectivele de personal în funcție de programul UVD și de necesitățile clienților externi. Salariații desemnați pentru desfășurarea activităților menționate mai sus vor fi informați de către managementul local și vor asigura prezența la locul de muncă, potrivit planificării stabilite”, se mai arată în document.

Anunțul vine după ce grupul Renault a anunțat că cele mai noi modele Dacia – Striker și noua generație a mașinii electrice Spring nu vor fi produse în România. Striker este produs în Turcia, iar noul Spring va fi asamblat în Slovenia.