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Șeful uneia dintre cele mai mari bănci din România dă replica pentru Consiliul Concurenței, după amendă

Șeful uneia dintre cele mai mari bănci din România dă replica pentru Consiliul Concurenței, după amendă
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Sergiu Manea, CEO al BCR, a lansat un mesaj dur după amenzile aplicate de Consiliul Concurenței privind ROBOR. Șeful celei mai mari bănci din România susține că banca nu are nimic de ascuns și a critcat Consiliul Concurenței afirmând că ceea ce a făcut este incorect.

Șeful BCR a afirmat că, în cazul băncii pe care o conduce, 99% dintre creditele ipotecare și 80% dintre creditele de nevoi personale au dobândă fixă, astfel că nu depinde de indicele ROBOR.

„Eu lucrez cu 5.000 de oameni cinstiți, cărora le pasă de clienții lor. Lucrez într-o companie corectă și sunt sigur de asta. Mai mult de 99% dintre creditele ipotecare la BCR au dobândă fixă și nu depind de ROBOR. Iar 80% dintre creditele de nevoi personale au dobândă fixă, astăzi, la BCR și nici ele nu depind de ROBOR”.

„ROBOR e ca un termometru. Nu el a cauzat febra”

Sergiu Manea spune că ROBOR funcționează ca un termometru care nu a cauzat febra, ci a arătat temperatura. CEO-ul BCR spune că indicatorul a arătat temperatura unei economii cu febră și deficite. De asemenea, acesta susține că dobânzile au crescut din cauza inflației, care la rândul ei a crescut din cauza războiului, a scumpirii energiei și a deficitelor făcute de statul român.

„Acestea fiind spuse, controversatul ROBOR doar arată prețul, nu îl stabilește. E ca un termometru. Nu el a cauzat febra, ci doar arată temperatura. În cazul de față, temperatura unei economii cu febră și cu deficite. Dobânzile au crescut din cauza inflației, iar acesta a crescut din cauza războiului, a energiei scumpe și a deficitelor făcute de stat”.

„Ce și cum a făcut Consiliul Concurenței este incorect”

În finalul mesajului, CEO-ul BCR a spus că reacția Consiliului Concurenței este incorectă și a afirmat că instituția nu are nimic de ascuns. Acesta a subliniat că banca se va lupta pentru dreptate și pentru încrederea clienților.

„Ce și cum a făcut Consiliul Concurenței este incorect. Noi nu avem nimic de ascuns și ne vom lupta pentru dreptate, dar mai ales pentru încrederea voastră. Aceasta este realitatea. Restul este manipulare.”

Consiliul Concurenței a amendat băncile cu 3,73 miliarde lei

Consiliul Concurenței a amendat duminică 10 bănci din România, cu o sumă record de 3,73 miliarde de lei, după ce le-a găsit vinovate de manipularea ROBOR. Banca Comercială Română SA a primi a doua cea mai mare amendă, în valoare de 577,36 milioane lei. Băncile resping vehement acuzațiile și afirmă că vor acționa în instanță.

Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenței, amenzile au fost aplicate astfel:

● Banca Comercială Română SA: 577,36 milioane lei;
● BRD-Groupe Société Générale SA: 412,47 milioane lei;
● Banca Transilvania S.A.: 875,74 milioane lei;
● Banca Transilvania SA (pentru fapta realizată de OTP Bank România SA): 85,03 milioane lei;
● ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București: 405,91 milioane lei;
● Raiffeisen Bank România SA: 442,49 milioane lei;
● Exim Banca Românească SA: 96,49 milioane lei;
● CEC Bank SA: 332,98 milioane lei;
● UniCredit Bank SA: 431,03 milioane lei;
● Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA: 28,1 milioane lei;
● Libra Internet Bank SA: 45,86 milioane lei.

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