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Sudorul care a devenit milionar cu ajutorul lui Elon Musk și-a spus povestea: „Nici măcar nu știam ce este SpaceX”

Sudorul care a devenit milionar cu ajutorul lui Elon Musk și-a spus povestea: „Nici măcar nu știam ce este SpaceX”
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Sudorul care a devenit milionar cu ajutorul lui Elon Musk și-a spus povestea: „Nici măcar nu știam ce este SpaceX”.

Sudorul devenit milionar cu ajutorul lui Elon Musk

Listarea la bursă a SpaceX va transforma în milionari nu doar ingineri și directori, ci și angajați obișnuiți ai companiei lui Elon Musk.

Printre cei care vor deveni milionari se numără Juan Hernandez, un sudor în vârstă de 42 de ani, care a ajuns în SUA din Mexic și care, la momentul angajării sale la SpaceX, nici măcar nu știa cu ce se ocupă compania lui Elon Musk.

Acțiunile primite de sudor ca parte a pachetului salarial și investițiile făcute ulterior în titlurile companiei valorează acum 880.000 de dolari, la prețul estimat pentru oferta publică inițială (IPO).

Cu acești bani, Hernandez a cumpărat proprietăți în Texas și a pus pe picioare o afacere imobiliară, scrie Wall Street Journal.

Cine este Juan Hernandez

Juan Hernandez este unul dintre cei a căror viață a fost deja schimbată radical de acțiunile primite în primii ani ai companiei SpaceX.

A emigrat din Mexic în SUA și a învățat meseria de sudor. În 2015, a aflat despre un job la SpaceX. „Nici măcar nu știam ce este SpaceX”, a mărturisit bărbatul.

În prezent, acesta nu mai lucrează în cadrul companiei lui Musk, dar se bucură de „roadele” muncii sale.

Hernandez a început cu un salariu de 28 de dolari pe oră. Ulterior a fost angajat permanent și a primit o participație în companie evaluată la 10.000 de dolari, care urma să se acorde treptat pe parcursul a 5 ani.

A avut posibilitatea să cumpere acțiuni suplimentare, ca și alți angajați.

În 2020, când SpaceX era evaluată deja la aproximativ 36 miliarde de dolari, Hernandez a început să vândă treptat mici pachete de acțiuni.

Cu banii obținuți a cumpărat proprietăți în Texas și a clădit o mică afacere în imobiliare, alături de soția sa.

Participațiile pe care încă le deține valorează aproximativ 880.000 de dolari la prețul estimat pentru oferta publică inițială a SpaceX.

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Sursa foto: Envato / Capturi YouTube

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