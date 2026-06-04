Compania SpaceX sparge toate recordurile. Cât va costa o acțiune la compania spațială a lui Musk pe bursa Nasdaq

SpaceX și-a stabilit oficial prețul de 135 de dolari pe acțiune pentru mult așteptata ofertă public inițială (IPO), urmând să devină astfel cea mai mare listare la bursă din istorie a unei companii. Compania aerospațială fondată de Elon Musk vizează strângerea unei sume record de până la 86 de miliarde de dolari, ceea ce va ridica evaluarea totală a companiei la aproximativ 1,75-1,77 trilioane de dolari, scrie The New York Times.

Stabilirea unui preț fix de 135 de dolari înainte de turneul de promovare reprezintă o mișcare neconvențională care încalcă tradiția de pe Wall Street. De regulă, companiile stabilesc un interval de preț flexibil. Cu toate acestea, compania SpaceX plănuiește să își înceapă tranzacționarea oficială pe bursa Nasdaq pe 12 iunie, sub simbolul SPCX.

Suma pe care Elon Musk vrea să o atragă va depăși precedentul record istoric deținut de gigantul petrolier Saudi Armaco, care a reușit să strângă 25,6 miliarde de dolari la listarea pe bursă din 2019. La această nouă evaluare, SpaceX va intra direct în topul celor mai valoroase 10 companii din Statelor Unite, depășind companii de renume și chiar compania soră, Tesla.

Această listare este estimată să îl propulseze pe Elon Musk în postura de primul trilionar al planetei. Acesta deține deja acțiuni speciale de clasa B care îi vor asigura un control absolut, deținând 82% din puterea de vot în cadrul companiei. Doar participația sa în SpaceX va trece de valoarea de 600 de miliarde de dolari.

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