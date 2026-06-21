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Zodia care află ceva extraordinar la final de iunie. Ce se întâmplă în săptămâna 22-28 iunie

Zodia care află ceva extraordinar la final de iunie. Ce se întâmplă în săptămâna 22-28 iunie
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Horoscopul Alinei Bădic pentru săptămâna 22-28 iunie 2026 vine cu schimbări pentru toate zodiile.

Jupiter în Leu va aduce foarte multe oportunități și șanse pentru fiecare zodie, precizează astrologul Alina Bădic.

Aceasta a vorbit, potrivit b1tv.ro, despre aspecte astrale de mare forță pentru zilele acestea cu o conjuncție foarte specială.

„Luna care a depășit Soarele. Și avem un simbol foarte puternic, ambele Luminarii pe semne mercuriene, avem o Lună în semnul Fecioarei și Soarele pe ultimele grade în Gemeni. Asta înseamnă că avem foarte multe lucruri de descifrat, zilele acestea. Vom încerca să decifrăm și noi, pentru fiecare zodie în parte, cam de pe ce poziții putem să aflăm și să descifrăm tot felul de situații.

Este un moment foarte important, un moment în care trebuie să înțelegem ce ni se întâmplă. Fiecare semn zodiacal în parte trebuie să înțeleagă ce anume are de făcut. (…) Cel mai important lucru care se va întâmpla, are legătură cu intrarea lui Jupiter în Leu, peste câteva zile. Vorbim despre activarea punctului de noroc. Intrăm pe o direcție de viață mult mai avantajoasă și fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă ce înseamnă acest lucru. Acest Jupiter în Leu va aduce foarte multe oportunități și șanse pentru fiecare dintre noi, doar că va trebui să înțelegem cum putem să le fructificăm”, a explicat Alina Bădic.

Zodia care află ceva extraordinar la final de iunie: Gemeni

Zodia care se va confrunta cu marea provocare a noutății la final de iunie este Gemeni.

Gemenii se găsesc printre oameni în această perioadă. Îi ajută foarte mult Jupiter, care va intra în semnul Leului, un semn foarte apropiat Gemenilor.

Gemenii vor înțelege ce se poate întâmpla cu cei din jur sau cu cei din jur în raport cu ei. Nativii Gemeni pot afla lucruri extraordinare în iunie, pot repara ceva ce au făcut greșit.

De asemenea, Gemenii vor ieși în evidență și vor găsi soluția pentru o problemă care nu le dădea pace.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

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