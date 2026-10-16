Un lider european, considerat pro-rus, îl acuză pe Trump de trădare după acordul cu Putin: „Este o palmă uriașă peste față pentru Europa”

Premierul ceh Andrej Babiš, considerat pro-rus, l-a criticat pe președintele american Donald Trump pentru acordul încheiat cu liderul rus Vladimir Putin privind motorina. Babiš a afirmat că înțelegerea dezamăgește Europa și a cerut liderilor europeni să se implice mai activ în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

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Babiš spune că Trump a lăsat Europa pe dinafară

„Cred că ne dorim cu toții pacea. Nu spun că pacea înseamnă să acceptăm unele idei rusești”, a declarat premierul ceh, potrivit publicației Novinky.

Babiš a criticat faptul că războiul continuă, în timp ce Europa este lăsată pe margine, în loc să aibă un rol mai important în negocieri.

„Adevărul este că războiul continuă, Europa este lăsată pe dinafară, iar Trump practic ne-a lăsat baltă prin încheierea acestui acord cu Putin, așa că trebuie să facem ceva”, a afirmat premierul ceh.

Anterior, Babiš descrisese decizia președintelui american drept „o palmă peste față” pentru Europa.

„Aceasta este o palmă uriașă peste față pentru Europa”, a spus el, adăugând că este curios să vadă ce soluții vor propune principalii lideri europeni, în condițiile în care se apropie iarna.

Premierul ceh consideră că sprijinul pentru Ucraina ar trebui acordat sub formă de împrumut, fără ca acesta să fie inclus în bugetul Uniunii Europene.

Acordul cu Rusia stârnește critici în SUA și în Europa

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a anunțat un acord cu liderul rus Vladimir Putin pentru reluarea livrărilor de motorină rusească pe piața americană și pe piețele internaționale. Trump a susținut că măsura va contribui la reducerea prețurilor la carburanți.

Înțelegerea a atras critici și în Statele Unite. Pe 12 octombrie, 12 senatori americani i-au transmis lui Trump că acordul cu Putin echivalează cu o „trădare a poporului ucrainean”.

În același timp, liderii Uniunii Europene au dat asigurări publice că sancțiunile împotriva Rusiei nu vor fi relaxate.

„Considerăm că trebuie să exercităm presiune asupra agresorului pentru a pune capăt războiului, nu asupra victimei pentru a o determina să se predea […] De aceea le-am propus și miniștrilor de externe – și am purtat discuții cu privire la solicitările noastre adresate Rusiei – să transmitem un mesaj clar că toate aceste aspecte care îi interesează – activele înghețate, ridicarea sancțiunilor – sunt, de fapt, la latitudinea europenilor să decidă, iar aceste lucruri nu le sunt oferite gratuit”, a declarat joi Kaja Kallas, în cadrul summitului de două zile de la Bruxelles.