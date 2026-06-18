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Aeronava Air Force One care a transportat 6 președinți americani în ultimii 35 de ani va fi retrasă din serviciu

Aeronava Air Force One care a transportat 6 președinți americani în ultimii 35 de ani va fi retrasă din serviciu
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Se încheie o eră în istoria călătoriilor prezidențiale. Aeronava SAM 29000 – Boeing VC-25A care a transportat șase președinți timp de 35 de ani se retrage din serviciul președinției SUA. 

Aeronava i-a transportat pe președinții George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden și Donald Trump.

Care va fi noul „Air Force One”?

Clasicul Air Force One va fi înlocuit cu o altă aeronavă, un Boeing 747-8 modificat, care se va alătura flotei prezidențiale în 2026.

Boeing VC-25 a efectuat primul zbor prezidențial pe 16 mai 1987, iar decorul interiorului a fost proiectat de Prima Doamnă de atunci, Nancy Reagan.  Dar aeronava a fost introdusă în serviciul președinției SUA din 1990, în timpul administrației lui George H.W. Bush.  Avionul a fost dotat cu rachete anti-aeriene, protecție anti-EMP , sisteme de bruiat sisteme radar inamice și cu capabilități de realimentare pe durata zborului. Viteza maximă atinsă a fost de 1.014 km/oră, la 10.668 metri înălțime.

Fiecare oră de deplasare a costat 210.877 de dolari în 2014 și 274.000 de dolari în 2024.  Avionul, cu o capacitate de 76 de pasageri,  a fost capabil să zboare într-o singură deplasare 12.600 de km fără realimentare.  Secțiunea frontală a avionului era numită „Cas Albă”. Președintele avea un pat improvizat, o cabină de duș personală și un birou oval improvizat, pentru a se adresa națiunii printr-un discurs filmat chiar din avion.

În 1997,  regizorul Wolfgang Petersen a produs filmul thriller politic de acțiune „Air Force One”, cu actorul Harrison Ford în rolul președintelui SUA, iar aeronava din film a fost inspirată după modelul real VC-25.

Sursa Foto: White House

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