Aeronava Air Force One care a transportat 6 președinți americani în ultimii 35 de ani va fi retrasă din serviciu

Se încheie o eră în istoria călătoriilor prezidențiale. Aeronava SAM 29000 – Boeing VC-25A care a transportat șase președinți timp de 35 de ani se retrage din serviciul președinției SUA.
Aeronava i-a transportat pe președinții George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden și Donald Trump.
Clasicul Air Force One va fi înlocuit cu o altă aeronavă, un Boeing 747-8 modificat, care se va alătura flotei prezidențiale în 2026.
Boeing VC-25 a efectuat primul zbor prezidențial pe 16 mai 1987, iar decorul interiorului a fost proiectat de Prima Doamnă de atunci, Nancy Reagan. Dar aeronava a fost introdusă în serviciul președinției SUA din 1990, în timpul administrației lui George H.W. Bush. Avionul a fost dotat cu rachete anti-aeriene, protecție anti-EMP , sisteme de bruiat sisteme radar inamice și cu capabilități de realimentare pe durata zborului. Viteza maximă atinsă a fost de 1.014 km/oră, la 10.668 metri înălțime.
Fiecare oră de deplasare a costat 210.877 de dolari în 2014 și 274.000 de dolari în 2024. Avionul, cu o capacitate de 76 de pasageri, a fost capabil să zboare într-o singură deplasare 12.600 de km fără realimentare. Secțiunea frontală a avionului era numită „Cas Albă”. Președintele avea un pat improvizat, o cabină de duș personală și un birou oval improvizat, pentru a se adresa națiunii printr-un discurs filmat chiar din avion.
În 1997, regizorul Wolfgang Petersen a produs filmul thriller politic de acțiune „Air Force One”, cu actorul Harrison Ford în rolul președintelui SUA, iar aeronava din film a fost inspirată după modelul real VC-25.
Sursa Foto: White House