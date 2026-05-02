Prima pagină » Știri externe » Pregătiri finale pentru noul Air Force One al lui Trump. Când va zbura cel mai nou „centru de comandă” al SUA în valoare de 400 de milioane de dolari

Pregătiri finale pentru noul Air Force One al lui Trump. Când va zbura cel mai nou „centru de comandă” al SUA în valoare de 400 de milioane de dolari

Mihai Tănase
Pregătiri finale pentru noul Air Force One al lui Trump. Când va zbura cel mai nou
Noul avion Boeing 747 oferit de Qatar președintelui Donald Trump se apropie de debutul oficial. Aeronava, evaluată la 400 de milioane de dolari și destinată rolului temporar de Air Force One, reaprinde controverse politice și constituuționale în Statele Unite.

Președintele Donald Trump se pregătește să folosească, chiar din această vară, un nou avion prezidențial temporar, un impresionant Boeing 747 oferit de Qatar, într-un gest diplomatic care a stârnit reacții puternice pe scena politică americană, scrie The Wall Street Journal.com.

Air Force One - Foto: X/@clashreport

Air Force One – Foto: X/@clashreport

Forțele Aeriene ale Statelor Unite au confirmat că aeronava și-a încheiat etapa de testare și intră acum în ultimele pregătiri estetice înainte de a intra în serviciu oficial.

Pregătiri finale pentru noul Air Force One

„Modificările și zborurile de testare au fost finalizate, iar aeronava se află în faza de vopsire”, au transmis Forțele Aeriene ale Statelor Unite, instituția responsabilă de operarea flotei prezidențiale americane. „Avionul este în grafic pentru a-și face debutul în această vară, în noua sa schemă de culori roșu, alb și albastru”, au precizat reprezentanții militari.

Aeronava, care a aparținut familiei regale din Qatar, va asigura transportul liderului de la Casa Albă până în 2028, când Boeing ar urma să livreze noile avioane prezidențiale construite special pentru administrația americană.

Valoarea estimată a acestui Boeing 747 de lux este de aproximativ 400 de milioane de dolari, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai costisitoare cadouri diplomatice primite vreodată de un lider american.

Acceptarea aeronavei a provocat un val de critici în Statele Unite, mai ales în contextul în care Constituția americană interzice oficialilor publici să accepte cadouri „de la un rege, prinț sau stat străin”.

În ciuda controverselor, șeful de la Casa Albă și-a apărat ferm decizia.

„Acesta este un gest frumos din partea Qatarului. Sunt foarte recunoscător”, a declarat în 2025 președintele Donald Trump.

Liderul american a adăugat că ar fi „stupid” să refuze o asemenea ofertă. Criticile opoziției democrate au fost însă extrem de dure.

„Nu este doar corupție pură, ci și o amenințare serioasă la adresa securității naționale”, a declarat Chuck Schumer, liderul democraților din Senat, care a inițiat un proiect legislativ menit să împiedice utilizarea aeronavei.

