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Alegeri prezidențiale în Columbia: Trump își declară sprijinul „total și complet” pentru Abelardo de la Espriella, candidatul extremei drepte

Ionuț Stan
Alegeri prezidențiale în Columbia: Trump își declară sprijinul
Abelardo de la Espriella și Donald Trump - Foto: Facebook
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Președintele Donald Trump și-a declarat sprijinul total pentru candidatul de extremă dreapta Abelardo de la Espriella înaintea turului decisiv al alegerilor prezidențiale din Columbia. Mesajul liderului de la Casa Albă vine într-un moment crucial al campaniei electorale.

Donald Trump a anunțat marți că îl susține „total și complet” pe Abelardo de la Espriella, candidatul de extremă dreapta calificat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Columbia, programat pentru 21 iunie. Liderul de la Casa Albă l-a descris pe favoritul său drept un „lider inteligent, puternic și dur”, capabil să combată imigrația ilegală și să restabilească ordinea în țara sud-americană, scrie The New York Times.

Sursă Foto: Profimedia

În mesajul său, Donald Trump a susținut că Abelardo de la Espriella va reuși să stimuleze economia columbiană, să creeze locuri de muncă și să întărească securitatea internă.

Totodată, liderul de la Casa Albă l-a criticat pe contracandidatul său, Ivan Cepeda, pe care l-a catalogat drept un „marxist de extremă stânga” și continuator al politicilor promovate de actualul președinte columbian, Gustavo Petro.

„Felicitări candidatului la președinția Columbiei, „El Tigre (TIGRUL)”, Abelardo de la Espriella, un lider inteligent, puternic și hotărât, pentru victoria sa decisivă în primul tur al alegerilor prezidențiale din Columbia! Abelardo luptă neobosit pentru marea sa țară și pentru poporul său și îi iubește, la fel cum fac eu pentru Statele Unite ale Americii.

În calitate de președinte, Abelardo ar avea un succes extraordinar în a conduce Columbia către creșterea economiei, crearea de locuri de muncă, promovarea comerțului, stoparea imigrației ilegale, combaterea criminalității și a drogurilor și restabilirea LEGII ȘI ORDINII! Abelardo se va confrunta cu un marxist de stânga radical în turul doi, pe 21 iunie – Rezultatele acestor alegeri sunt foarte importante pentru viitorul Columbiei și pentru relația sa cu Statele Unite.

Datorită realizărilor sale extraordinare în viață și sprijinului său politic acordat mie, personal, am onoarea de a-i acorda lui Abelardo sprijinul meu complet și total. „EL TIGRE” ABELARDO DE LA ESPRIELLA NU VA DEZAMĂGI MINUNATUL POPOR COLOMBIAN!”, a scris Donald Trump, pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Espriella mizează pe un sprijin puternic american

Abelardo de la Espriella a reacționat rapid la mesajul transmis de liderul de la Casa Albă, afirmând că intenționează să consolideze relațiile dintre Bogota și Washington la un nivel fără precedent.

„Statele Unite joacă un rol determinant în lupta împotriva criminalității și a narcoterorismului”, a declarat candidatul columbian într-un interviu acordat publicației Semana, mulțumindu-i lui Donald Trump pentru susținerea oferită.

Avocat milionar și intrat recent în politică, Abelardo de la Espriella a produs una dintre cele mai mari surprize ale scrutinului de duminică, după ce a obținut peste 43% din voturi în primul tur. Principalul său adversar, senatorul de stânga Ivan Cepeda, considerat favorit înaintea alegerilor, a încheiat competiția cu aproximativ 41% din sufragii.

Candidatul conservator este cunoscut pentru pozițiile sale ferme privind securitatea și combaterea grupărilor infracționale. Admirator declarat al președintelui Donald Trump, al liderului salvadorian Nayib Bukele și al președintelui argentinian Javier Milei, acesta promovează o strategie de „mână de fier” împotriva criminalității organizate.

Turul decisiv al alegerilor prezidențiale din Columbia va avea loc pe 21 iunie și este considerat unul dintre cele mai importante scrutinuri din America Latină în acest an.

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