Prima pagină » Știri externe » Fondul controversat de 1,8 miliarde de dolari al administrației Trump, blocat de o instanță din SUA. Acuzații grave din partea democraților. Programul, contestat inclusiv de republicani

Fondul controversat de 1,8 miliarde de dolari al administrației Trump, blocat de o instanță din SUA. Acuzații grave din partea democraților. Programul, contestat inclusiv de republicani

Ionuț Stan
Fondul controversat de 1,8 miliarde de dolari al administrației Trump, blocat de o instanță din SUA. Acuzații grave din partea democraților. Programul, contestat inclusiv de republicani
Donald Trump / Foto - Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că va respecta ordinul unei instanțe federale care blochează temporar un controversat fond de 1,8 miliarde de dolari. Criticii susțin că programul ar putea fi folosit pentru a recompensa apropiați ai președintelui Donald Trump și persoane implicate în asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

Administrația președintelui Donald Trump a acceptat să suspende temporar implementarea unui fond de despăgubiri în valoare de 1,8 miliarde de dolari, după ce o instanță federală a decis blocarea proiectului până la analizarea legalității sale.

Președintele SUA, Donald Trump | Mediafax Foto

Departamentul de Justiție al SUA a transmis pe 1 iunie că va respecta ordinul emis de judecătoarea federală Leonie Brinkema, deși instituția contestă ferm decizia, scrie The Straits Times.

„Nu suntem deloc de acord” cu hotărârea instanței, a transmis Departamentul de Justiție într-un mesaj publicat pe platforma X, precizând însă că administrația va respecta măsura dispusă de tribunal.

Judecătoarea Leonie Brinkema a interzis săptămâna trecută orice acțiune suplimentară privind crearea sau administrarea fondului până la audierea programată pentru 12 iunie.

„Fondul secret”, criticat de democrați și contestat inclusiv de republicani

Programul, denumit de critici „fondul secret”, a fost creat în cadrul unei înțelegeri rezultate din procesul civil intentat de președintele Donald Trump împotriva Serviciului Fiscal american (IRS), după scurgerea în presă a unor informații privind declarațiile sale fiscale. Administrația susține că fondul este destinat compensării persoanelor care au fost victime ale unor presupuse abuzuri guvernamentale și ale folosirii instituțiilor statului în scop politic.

„Fondul a fost înființat pentru a compensa abuzurile, prejudiciile și ura enorme îndreptate în mod nedrept împotriva atâtor oameni”, a transmis Departamentul de Justiție, adăugând că programul este deschis tuturor persoanelor care consideră că au fost vizate pe criterii politice, indiferent de afilierea lor.

Cu toate acestea, oponenții proiectului afirmă că fondul nu beneficiază de suficiente mecanisme de control și că nu are o bază legală clară aprobată de Congres. Mai mult, criticii avertizează că resursele ar putea fi utilizate pentru recompensarea unor susținători politici ai lui Trump, inclusiv pentru persoane condamnate pentru implicarea în asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, după ce Trump a pierdut alegerile în fața lui Joe Biden.

Aniversarea a 4 ani de la mitingul

Aniversarea a 4 ani de la mitingul „Stop The Steal” (Opriți frauda) de la 6 ianuarie 2021, în sprijinirea președintelui Donald Trump care a pierdut alegerile. Mitingul a escaladat în violențe care au culminat cu asaltul împotriva Capitoliului.

Casa Albă analizează abandonarea proiectului

Controversa a devenit atât de amplă încât a generat nemulțumiri inclusiv în rândul unor membri ai Partidului Republican. Potrivit publicației Axios și altor surse americane, administrația Trump ia în calcul renunțarea completă la proiect.

„Deocamdată, este mort”, a declarat o sursă familiarizată cu situația, citată de Axios.

Casa Albă nu a confirmat oficial informațiile, însă, solicitată să comenteze relatările apărute în presa americană, a transmis doar un link către comunicatul publicat de Departamentul de Justiție.

Între timp, fondul continuă să fie contestat în mai multe procese aflate pe rolul instanțelor federale. Printre reclamanți se numără grupuri de supraveghere a activității guvernamentale, dar și ofițeri de poliție implicați în confruntările din timpul asaltului asupra Capitoliului.

Procesul aflat în fața judecătoarei Leonie Brinkema reprezintă una dintre cele mai importante provocări juridice pentru acest program, care a devenit unul dintre cele mai controversate proiecte ale administrației Trump din acest an.

Recomandarea autorului

Axios: Trump, „foc și pară” pe Netanyahu: „Ce naiba faci? Ești nebun de legat!”. Escaladarea conflictului din Liban amenință negocierile cu Iranul

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Axios: Trump, „foc și pară” pe Netanyahu: „Ce naiba faci? Ești nebun de legat!”. Escaladarea conflictului din Liban amenință negocierile cu Iranul
11:10
Axios: Trump, „foc și pară” pe Netanyahu: „Ce naiba faci? Ești nebun de legat!”. Escaladarea conflictului din Liban amenință negocierile cu Iranul
FLASH NEWS Criza din Orient, pe cale să ia sfârșit. Trump: „Un acord cu Iranul ar putea fi încheiat săptămâna viitoare. Mai am nevoie de câteva puncte”
10:42
Criza din Orient, pe cale să ia sfârșit. Trump: „Un acord cu Iranul ar putea fi încheiat săptămâna viitoare. Mai am nevoie de câteva puncte”
ANALIZA de 10 Aproape 6 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului. Va reuși Zelenski să-i aducă acasă? „Corupția, aplicarea arbitrară a legii și lipsa statului de drept continuă să le submineze încrederea în viitorul țării”
10:00
Aproape 6 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului. Va reuși Zelenski să-i aducă acasă? „Corupția, aplicarea arbitrară a legii și lipsa statului de drept continuă să le submineze încrederea în viitorul țării”
RĂZBOI Bloomberg: Oficialii ruși îl avertizează pe Putin că economia Federației Ruse nu mai poate susține războiul împotriva Ucrainei
09:47
Bloomberg: Oficialii ruși îl avertizează pe Putin că economia Federației Ruse nu mai poate susține războiul împotriva Ucrainei
EXTERNE Întâlnire Oana Ţoiu – Annalena Baerbock, preşedinta Adunării Generale a ONU. Miza întrevederii
09:30
Întâlnire Oana Ţoiu – Annalena Baerbock, preşedinta Adunării Generale a ONU. Miza întrevederii
FLASH NEWS Hezbollah a lansat noi atacuri cu rachete asupra Israelului, la scurt timp după ce Trump a anunțat o posibilă încetare a confruntărilor
09:12
Hezbollah a lansat noi atacuri cu rachete asupra Israelului, la scurt timp după ce Trump a anunțat o posibilă încetare a confruntărilor
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Armata americană a găsit o cale să doboare drone fără să risipească 1 milion de dolari la fiecare tragere: Ce este sistemul MADIS
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce urmează după expulzarea consulului rus. Un analist de politică externă explică pașii diplomatici pe care îi poate face România
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două minute”
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
LIFESTYLE Ce se întâmplă, de fapt, când muncești de la 9:00 la 17:00, cinci zile pe săptămână. Cum îți este afectat organismul
11:39
Ce se întâmplă, de fapt, când muncești de la 9:00 la 17:00, cinci zile pe săptămână. Cum îți este afectat organismul
SĂNĂTATE Alertă sanitară: „Ebola se răspândește necontrolat de luni de zile”. Pacientul 0 a fost identificat încă din ianuarie 2026
11:19
Alertă sanitară: „Ebola se răspândește necontrolat de luni de zile”. Pacientul 0 a fost identificat încă din ianuarie 2026
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 2 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Daniela Stanciu
11:16
Marius Tucă Show începe marți, 2 iunie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Daniela Stanciu
ACTUALITATE Gen. (R) Dorin Toma: „România are un sistem de drone interceptoare în zona Deltei Dunării, dar nu este suficient pentru că raza de acțiune este mică”
11:00
Gen. (R) Dorin Toma: „România are un sistem de drone interceptoare în zona Deltei Dunării, dar nu este suficient pentru că raza de acțiune este mică”
TEHNOLOGIE Nu ignora regula celor 30 de secunde, care rezolvă 90% din problemele cu router-ul WiFi
10:57
Nu ignora regula celor 30 de secunde, care rezolvă 90% din problemele cu router-ul WiFi
VIDEO Ion Cristoiu: 56 de state membre ONU au fost de partea noastră în conflictul cu Federația Rusă. Ei și?!
10:50
Ion Cristoiu: 56 de state membre ONU au fost de partea noastră în conflictul cu Federația Rusă. Ei și?!

Cele mai noi

Trimite acest link pe