Fondul controversat de 1,8 miliarde de dolari al administrației Trump, blocat de o instanță din SUA. Acuzații grave din partea democraților. Programul, contestat inclusiv de republicani

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că va respecta ordinul unei instanțe federale care blochează temporar un controversat fond de 1,8 miliarde de dolari. Criticii susțin că programul ar putea fi folosit pentru a recompensa apropiați ai președintelui Donald Trump și persoane implicate în asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

Administrația președintelui Donald Trump a acceptat să suspende temporar implementarea unui fond de despăgubiri în valoare de 1,8 miliarde de dolari, după ce o instanță federală a decis blocarea proiectului până la analizarea legalității sale.

Departamentul de Justiție al SUA a transmis pe 1 iunie că va respecta ordinul emis de judecătoarea federală Leonie Brinkema, deși instituția contestă ferm decizia, scrie The Straits Times.

„Nu suntem deloc de acord” cu hotărârea instanței, a transmis Departamentul de Justiție într-un mesaj publicat pe platforma X, precizând însă că administrația va respecta măsura dispusă de tribunal.

Judecătoarea Leonie Brinkema a interzis săptămâna trecută orice acțiune suplimentară privind crearea sau administrarea fondului până la audierea programată pentru 12 iunie.

„Fondul secret”, criticat de democrați și contestat inclusiv de republicani

Programul, denumit de critici „fondul secret”, a fost creat în cadrul unei înțelegeri rezultate din procesul civil intentat de președintele Donald Trump împotriva Serviciului Fiscal american (IRS), după scurgerea în presă a unor informații privind declarațiile sale fiscale. Administrația susține că fondul este destinat compensării persoanelor care au fost victime ale unor presupuse abuzuri guvernamentale și ale folosirii instituțiilor statului în scop politic.

„Fondul a fost înființat pentru a compensa abuzurile, prejudiciile și ura enorme îndreptate în mod nedrept împotriva atâtor oameni”, a transmis Departamentul de Justiție, adăugând că programul este deschis tuturor persoanelor care consideră că au fost vizate pe criterii politice, indiferent de afilierea lor.

Cu toate acestea, oponenții proiectului afirmă că fondul nu beneficiază de suficiente mecanisme de control și că nu are o bază legală clară aprobată de Congres. Mai mult, criticii avertizează că resursele ar putea fi utilizate pentru recompensarea unor susținători politici ai lui Trump, inclusiv pentru persoane condamnate pentru implicarea în asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, după ce Trump a pierdut alegerile în fața lui Joe Biden.

Casa Albă analizează abandonarea proiectului

Controversa a devenit atât de amplă încât a generat nemulțumiri inclusiv în rândul unor membri ai Partidului Republican. Potrivit publicației Axios și altor surse americane, administrația Trump ia în calcul renunțarea completă la proiect.

„Deocamdată, este mort”, a declarat o sursă familiarizată cu situația, citată de Axios.

Casa Albă nu a confirmat oficial informațiile, însă, solicitată să comenteze relatările apărute în presa americană, a transmis doar un link către comunicatul publicat de Departamentul de Justiție.

Între timp, fondul continuă să fie contestat în mai multe procese aflate pe rolul instanțelor federale. Printre reclamanți se numără grupuri de supraveghere a activității guvernamentale, dar și ofițeri de poliție implicați în confruntările din timpul asaltului asupra Capitoliului.

Procesul aflat în fața judecătoarei Leonie Brinkema reprezintă una dintre cele mai importante provocări juridice pentru acest program, care a devenit unul dintre cele mai controversate proiecte ale administrației Trump din acest an.

