Alertă aeriană la Marea Baltică. Suedia a ridicat de urgență avioanele Gripen de la sol pentru a intercepta două aeronave ale Rusiei

Suedia a ridicat de urgență de la sol două perechi de avioane de vânătoare Gripen pentru a intercepta aeronavele rusești care zburau deasupra Mării Baltice, în apropierea spațiului aerian suedez. Alerta s-a produs în două zone diferite, în părțile de nord și de sud ale Mării Baltice, iar cele patru avioane au decolat aproape consecutiv, relatează Nordic Defence Sector.

Avioanele rusești erau de tipul Su-24 și Su-34, iar avioanele de luptă ale țărilor aliate au intervenit și ele în timpul incidentelor pentru a menține securitatea în spațiul aerian comun.

„Comportamentul Rusiei este grav și reprezintă un tipar recurent care amenință atât integritatea noastră teritorială, cât și securitatea. Avioanele de luptă suedeze și aliate au acționat rapid, hotărât și clar, interceptând aeronavele rusești și securizând teritoriul Suediei și al Alianței”, a declarat viceamiralul Ewa Skoog Haslum, șeful Comandamentului Operațiunilor Întrunite al Forțelor Armate Suedeze.

Forțele armate suedeze declară că, având în vedere o amenințare sporită la adresa spațiului aerian aliat din regiunea înconjurătoare, și-au consolidat prezența și și-au ajustat postura de pregătire.

Tensiunile din zona Mării Baltice au crescut semnificativ de când Suedia a aderat la Nato în martie 2024, iar regiunea este considerată acum un punct strategic extrem de sentibil în raport cu rutele militare rusești.