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Armata Marii Britanii a publicat salariile soldaților și ofițerilor săi. Cât câștigă un militar în funcție de gradul pe care îl are

Armata Marii Britanii a publicat salariile soldaților și ofițerilor săi. Cât câștigă un militar în funcție de gradul pe care îl are
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Ministerul Apărării de la Londra a publicat noile grile de salarizare, unde a oferit majorări substanțiale pentru toate gradele militare, de la simpli recruți până la generali de armată. Salariile medii vor crește cu aproximativ 1.650 de lire sterline, ajungând până la peste 45.000 de lire, ceea ce le oferă soldaților un mediu competitiv și oportunități clare de avansare în carieră atât pentru soldați, cât și pentru ofițeri.

În contextul unei campanii masive de recrutare și al eforturilor de aliniere la standardele economice actuale, solda unui simplu soldat britanic va porni acum de la un venit anual de peste 27.000 de lire sterline, în timp ce ofițerii cu experiență pot depăși și pragul de 100.000 de lire. Dincolo de aceste sume atractive care le vor intra pe card, pachetul include și subvenții masive pentru cazare și hrană, ceea ce face ca oferta armatei britanice să fie una dintre cele mai competitive opțiuni de pe piața muncii din Marea Britanie.

Potrivit armatei britanice, personalul este evaluat anual pentru a-i oferi posibilitatea de a avansa în carieră. Indiferent dacă recruții aleg cariere în inginerie, asistență medicală, tehnologie, logistică sau alte domenii, salariile și avansările în carieră sunt structurate în așa fel încât să corespundă sau să depășească oportunitățile echivalente din domeniul civil.

Cât câștigă un soldat la început de carieră

Pentru soldații care abia își încep cariera în domeniul militar, salariile anuale încep de la 27.282 de lire pentru recruți, iar cei care promovează ulterior în gradul de fruntaș (Lance Corporal) pot câștiga până la 35.310 lire anual. Caporalii primesc până la 42.948 de lire, iar cei care avansează la gradul de sergent câștigă 46.022 de lire sterline pe an.

Salariile ofițerilor sunt, de asemenea, calculate ca să fie competitive. Ofițerii la început de carieră primesc 35.925 de lire pe an, sublocotenenții 42.948 de lire, căpitanii primesc 54.716 lire anual, iar maiorii ajung la un venit anual de 68.624 de lire.

Această structură face parte dintr-un efort mai amplu al Armatei de a atrage și păstra oamenii talentați prin oferirea de recompense financiare substanțiale, oportunități de dezvoltare personală și progres în carieră pe termen lung.

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